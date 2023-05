Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023: Toro e Vergine hanno la lingua lunga Aspettando la Luna piena di domenica prossima, la classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana che va dal 29 maggio al 4 giugno 2023 vede trionfare in amore i segni d’acqua e quelli di fuoco. Le emozioni, di qualsiasi genere, non saranno certo trattenute.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati per l'oroscopo di questa settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2023, Venere continua a rendere dolci i segni d'acqua mentre Marte porta passione tra le lenzuola dei segni di fuoco.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Verso la fine della settimana occhio a Mercurio che si congiunge a Urano nello stesso momento della fase lunare della Luna piena. Impossibile limitare i pensieri e anche le polemiche!

12. Acquario

Non è il momento giusto per fare quelle cose delicate tipo spiegare al partner che non sopporti come arrotola gli spaghetti a tavola o come sta sdraiato sul divano. Impossibile che non si accorga dei tuoi sbuffi di insofferenza e che non gli sia chiaro che vorresti incenerirlo ogni volta che parla al telefono con qualcuno. Livello di pazienza: poliziotto che dirige il traffico sul raccordo anulare!

11. Capricorno

Ancora per tutta la settimana avrai quell’atteggiamento da prof che non vede l’ora di sparare dei 4 sul registro! Sei disponibile al dialogo come il cartello “non dà resto” e la tua testa è un radar di difetti ed errori da correggere. Non ti interessa essere simpatico ma giusto. Severo e giusto.

10. Bilancia

Giri armata cara Bilancia e anche per la tua lingua lunga ci sarebbe bisogno del porto d’armi! Quanto ti piace quando attiri su di te sguardi che dovrebbero proprio starti lontani. Essere il pomo della discordia e generare invidie ti eccita praticamente. Perfidissima ma sexy!

9. Scorpione

Se ti fosse possibile ti metteresti a pancia all’aria come un labrador o un gattone che fa le fusa. Hai anche la stessa ricchezza intellettuale però, con tutto il rispetto per i quadrupedi. Qualsiasi cosa succeda tu vorresti o ringhiare o miagolare ma non ti viene in mente nulla di più intelligente da dire!

8. Vergine

I più attenti probabilmente noteranno un calo drastico nelle tue prestazioni. Resti bravissima come detective del famoso pelo nell’uovo ma decisamente meno sul pezzo nel mettere in pratica ogni pensiero ancora prima che gli altri l’abbiano potuto annotare in agenda. Insomma cincischi, sì cara Vergine, proprio tu.

7. Ariete

Marte a favore ti rende pronto come un motociclista al semaforo arancione! Sgasi che è un piacere e non vedi l’ora che qualcuno dica anche solo una parola con l’accento sbagliato per sbranarlo come un leone con un canarino. Diciamo che le mezze misure non saranno proprio il primo dei tuoi pregi.

6. Toro

Sei ragionevolissimo e persino giudizioso. Di quelli da risparmi in banca e ottimizzazione delle spese. Sei anche pronto ai "per sempre" come il principe azzurro delle favole. Certo, quel Marte a sfavore fa sì che se non ti si risponde “anche io lo voglio” nel giro di mezzo secondo ti salgono subito le paranoie.

5. Pesci

L’amore resta, ma l’eros si intiepidisce come la mozzarella sulla pizza dopo pochi minuti da quando esce dal forno! In compenso sei il miglior amico che si possa desiderare dall’altra parte della chat quando abbiamo bisogno di lamentarci e di coccole più che di una reale soluzione!

4. Gemelli

Ti riscaldi come quando il mister ti ha detto che tocca a te andare a salvare le sorti della partita un po' moscia. Ecco, Gemelli, tu sei pronto a sfoderare tacchi a spillo e top piumati manco andassi ogni giorno all’addio al nubilato della tua bff. Il minimalismo non ti apprtiene proprio mava bene così.

3. Leone

Marte è nel tuo segno e tu potresti essere rude come il clacson di un camion a rimorchio quando uno attraversa la strada fischiettando sopra pensiero. La delicatezza questa sconosciuta. Però sappi che mai come adesso sei sexy, potente e molto ma molto affascinante.

2. Cancro

Hai un sorriso così serafico Cancro che sei preso a modello dai pittori senesi per i disegni dei putti angelici . Hai proprio un’aura da maestro yogico saggio e inattaccabile da qualsiasi rottura di palle. Chi ti guarda bene quasi quasi vede un campo magnetico attorno a te che attira la fortuna!

1. Sagittario

Niente e nessuno potrà toglierti il sorrisone di chi sta finalmente in cima alla classifica dei segni più fortunati della settimana. Ti senti leggero e insieme potente come la bici quando hai appena gonfiato le gomme e pedali anche in discesa col vento a favore. Ti riscatterai dalle settimane poco bollenti che hai passato fino ad ora!