Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dall’1 al 7 agosto 2022: Acquario e Scorpione turbolenti Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dall’1 al 7 agosto 2022, occhio a Scorpione, Acquario, Toro e Leone che potrebbero stupirvi. Cambi di programma, sorprese e anche qualche perdita di pazienza inattesa. È l’influenza di Marte!

Nell'oroscopo di questa settimana, che va dal primo al 7 agosto 2022, Marte sarà perfettamente congiunto a Urano ma viaggerà anche a braccetto con Venere nei due segni zodiacali femminili per eccellenza, il Toro e il Cancro. L'amore quindi non avrà nessuna intenzione di fermarsi davanti ad alcun ostacolo e soprattutto la femminilità non andrà mai sottovalutata, nemmeno quando vorrà lasciar trasparire solamente dolcezza.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Nella classifica della settimana dei segni zodiacali più fortunati continuano a trionfare i segni d'acqua per la dolcezza e la pazienza grazie a Venere a favore. Occhio però al potente Marte che può far perdere la concentrazione.

12. Bilancia

Sembra proprio che ce l'abbiano tutti con te, cara Bilancia, ma in effetti tu non fai proprio niente per farci cambiare idea. Sei come la musica che riesce proprio a finire nell'esatto momento in cui tu stavi finalmente per dare un bacio al tipo che ti piace… Insomma manco per sbaglio farai la cosa giusta al momento giusto.

11. Ariete

L'essere amorevole non sarà proprio il tuo forte ma, grazie comunque a Giove nel tuo segno zodiacale, le energie non ti mancheranno. Per questo ti sentirai perlopiù fastidiosa come la zanzara in camera da letto quando cerchi di dormire o come la squadra di minorenni aspiranti racchettonisti provetti che decide di imbastire un torneo proprio mentre volevi fare un pisolino.

10. Capricorno

Stai sicuro che il tuo sguardo truce come quello del bagnino con chi si azzarda nel mare mosso, terrà lontani tutti coloro che hanno voglia di raccontare dei loro tormenti d'amore in cerca di un po' di conforto. Tu non sopporti i tormenti d'amore altrui e tantomeno hai intenzione di dare supporto emotivo. Sei proprio la persona sbagliata.

9. Acquario

Se continui a convincerti che non te ne vada proprio dritta una, stai sicuro che l'universo non se lo farà ripetere due volte e ti inanellerà una sfiga dietro l'altra come le macchine parcheggiate sul lungomare. Anzi, nel tuo caso le sfighe non dovranno nemmeno mettere il disco orario per la sosta a tempo e potranno starsene parcheggiate nella tua vita quanto gli pare o almeno fino a che tu non ritrovi l'ottimismo.

8. Leone

Quanto ti piace avere ragione! E anche quando non ce l'avrai insisterai per portare avanti la tua tesi. Discutere con te è assolutamente inutile e perché con Mercurio fortissimo nel tuo segno zodiacale quasi quasi non vedi l'ora che anche un gossip da ombrellone si trasformi in rissa. Quando si è tutti d'accordo ti annoi tantissimo.

7. Scorpione

Eccoti un'altra di quelle settimane nelle quali c'è talmente turbolenza nel tuo cuoricino che alla domanda di routine "come stai" chiedi del tempo per poterci riflettere. Non avresti voglia di essere così scorbutico ma pare proprio che tu non ne possa fare a meno. In compenso però, per chi riesce ad aprire il tuo cuoricino come un pirata fa con il forziere, ci saranno davvero amori e gioie ad aspettarlo.

6.Gemelli

Ti piace proprio essere servito e riverito, ancora più del solito per colpa di Marte che si mette in una posizione dalla quale non ha alcuna intenzione di alzare un dito. Quando qualcuno ti chiamerà, fingerei di non sentire e ti metterai a correre soltanto se la destinazione sarà il tuo posto a capotavola. Solamente per vizi e piaceri sei disposto a fare uno strappo alla regola del pisolino.

5. Vergine

Sei così energica e soprattutto hai così tanta voglia di prenderti cura di tutti, te stessa compresa, che la mattina ti ritroveremo poco dopo l'alba a fare yoga sulla spiaggia, attorcigliata come un nodo da marinaio dimostrando un equilibrio e un'elasticità da far invidia. Direi proprio che sei bella dentro e fuori e lo sai benissimo.

4. Sagittario

Mercurio è a tuo favore e tu ti senti più preparato di un docente universitario tanto che, quando accompagnerai figli e nipoti al museo zoologico della zona, ti sentirai in diritto di interrompere la guida per specificare quello che hai imparato nelle puntate di Discovery Channel. Sappi che intorno a te abbiamo smesso di ascoltarti per non doverti uccidere.

3. Pesci

Devo proprio ammettere che sei irriconoscibile in questi giorni, piacevolmente irriconoscibile! Sarai il primo a prendere l'iniziativa e l'ultimo ad abboccare a delle facili scuse per non mettere in moto il cervello e le chiappette. Insomma in tutti i casi starti dietro sarà difficile come ad un adolescente che ha appena scoperto le gioie della nightlife.

2. Cancro

Ti senti così in alto nella classifica dei segni zodiacali che quasi quasi sei come la alpinista che, raggiunta la vetta, mette la bandierina e si va a fare la foto ricordo. Anche tu farai così con tutte le tue conquiste d'amore e soprattutto in questo periodo in cui ti senti uno strafico senza paragoni. Fai benissimo.

1. Toro

Non voglio nemmeno sapere quanto te la tirerai per essere qui al primo posto della classifica dei segni più fortunati. Il tuo sex appeal è tale da poter far persino vacillare un eterno fedelissimo come David Beckham alla sua Victoria. E non dovrai nemmeno sculettare come fa lei sulle note di Wannabe.