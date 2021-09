La classifica dei segni più fortunati dal 27 settembre al 3 ottobre: segni d’aria in grande spolvero Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre troveremo ancora i segni d’aria in grande spolvero. Mercurio retrogrado, dal segno della Bilancia, potrà rendere un pochino più antipatici e soprattutto far scivolare in gaffe Cancro, Capricorno e Ariete. In generale però, essendo la Bilancia un segno molto diplomatico e accorto, possiamo stare tranquilli.

Nella classifica dei segni più fortunati per questa settimana che va da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre 2021 non avremo delle grandi sorprese: tutti i pianeti veloci continuano a trovarsi nel segno della Bilancia tranne Venere in Scorpione. La novità sarà però che Mercurio diventerà retrogrado creando qualche problema in più ad Ariete, Cancro e Capricorno.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 27 settembre 3 ottobre 2021

Mercurio retrogrado è spesso raccontato nel web come qualcosa da temere, ma prima di tutto può dare fastidio solamente ai tre segni zodiacali che ho citato e poi, essendo Mercurio in Bilancia, siamo tranquilli della sua diplomatica correttezza. Difficile che Mercurio in Bilancia benché retrogrado dica stupidaggini!

12. Toro

Come vedi la situazione non è migliorata un granché rispetto alla scorsa settimana anzi, giusto per movimentare un po’ la situazione, ti ho messo all’ultimo posto… Ma non avercela con l’astrologa! Anche perché, lo so, in questi giorni ce l’hai con tutti e farai addirittura fatica a non tirare una sberla a quel tizio che vedi riflesso nello specchio la mattina mentre ti lavi denti… Sto parlando di te sì, se potessi ti dissoceresti persino da te stesso. Sempre e solo colpa di Venere.

11. Ariete

Dato che credo che anche i transiti negativi vadano sfruttati, nella vita, quello che posso consigliarti per questa settimana caro Ariete sarà di prenderti un pomeriggio libero ed investirlo tutto nelle prove del Luna Park. Dal lancio delle freccette alle pistole ad aria compressa fino al pungeball gigante, tutta questa incazzatura potrebbe tornarti utile. Potremmo vederti uscire la sera con un peluche gigante appena vinto sul quale potresti senza conseguenze sfogare tutte le tue nevrosi. Mi sembra un’ottima soluzione.

10. Capricorno

Per fortuna un gran chiacchierone non sei mai stato caro Capricorno quindi adesso il fatto che tu ti si sia chiuso in un silenzio stampa come un politico dopo uno scandalo internazionale già da qualche giorno non ci stupirà più di tanto. Il problema è che lancerai sguardi di fuoco anche a chi intorno a te oserà aprire bocca e non necessariamente per rivolgere proprio a te la parola. Insomma l’unica soluzione mi sembra quella di andare in giro con i tappi per le orecchie.

9. Leone

Hai come l’impressione che tutto il tuo famosissimo charme, del quale spesso hai abusato diciamocelo, sia rimasto dimenticato nella casa al mare! E aldilà del fatto che litigherai con l’armadio, litigherai con il partner, litigherai con qualsiasi essere umano ti ronzerà attorno pur non volendo, il vero problema è che non troverai nessun motivo per credere in te stesso. Questo proprio non voglio sentirtelo dire!

8. Cancro

Se esistesse un premio peluche lo vinceresti proprio tu questa settimana caro Cancro! Se ti sei iscritto in palestra troverai delle ottime scuse per non andare come dover bagnare i fiori anche dopo che ha piovuto e se per caso ci fosse un' irrinunciabile festa di compleanno inventerai una zia malata dell’ultimo minuto. La mondanità non fa proprio per te e in generale farai fatica a rispondere anche alle domande a crocette.

7. Vergine

Il fatto di volere tutto e subito, in amore come sul lavoro, ancora più del solito, potrebbe farti scivolare in qualche dichiarazione poco simpatica… Non che te ne freghi qualcosa e soprattutto sarà probabile che tu non te ne renda nemmeno conto, ma si dà il caso che ci eravamo meravigliosamente abituati alla tua dolcezza dell’ultimo periodo e adesso questi toni da preside mi dispiacciono un po’.

6. Sagittario

Della serie: Mercurio retrogrado non ti temo! Un po’ perché Mercurio è a tuo favore, un po’ perché a fare delle uscite fuori luogo sei abbastanza abituato tanto che nessuno si stupirà e tu non te ne darai pena. Il bello è che tutto il fuoco che anima il tuo cuoricino non avrà di certo bisogno della carbonella per accendersi perché ti basta uno sguardo per infiammarti, una parola sbagliata per incazzarti e un’idea per accendere il tuo cervello.

5. Acquario

Averti come amico, collega, vicino di casa è davvero una gran fortuna in questo periodo! Sei simpatico, sveglio, propositivo e non ti tiri indietro davanti a nessuna fatica anche di quelle da fare solo per gentilezza. Il bello è che dell'amore non te ne frega proprio niente, ma stai così bene con te stesso che non hai nessuna intenzione di turbare questa pace interiore dicendo anche solo un “no” che possa infastidire il karma. Per sicurezza non ammazzi neanche le zanzare.

4. Scorpione

Ti senti un po’ come la nonna di Cappuccetto Rosso ma quando ancora era realmente nonna di Cappuccetto Rosso e non il lupo travestito da nonna. Però non te la prendi se le persone intorno a te avranno quantomeno il dubbio che tu sia il lupo. Tutto questo casino per dirti che Venere ti rende amorevole molto più di quanto non ci si possa aspettare da uno Scorpione. La dolcezza in ogni tuo gesto sarà da immortalare con un sacco di selfie con amici e parenti.

3. Pesci

Siete dei veri zuccherini cari miei e il bello è che, se ci dice bene, anziché farci ingrassare potreste farci addirittura dimagrire con un po’ di sanissimo movimento erotico. Certo, in questo deve aiutarci anche Marte che al momento non è spudoratamente a favore, ma mi sento di dire che avete così tanti arretrati anche dal punto di vista delle capriole nel letto che potreste accelerare i tempi e far sì che tutta quella voglia di coccole abbia un finale piccante a sorpresa.

2. Bilancia

A tutto questo fascino che esibirai anche inconsapevolmente non sapremo davvero resistere perché il tuo è come un richiamo per papere esibito a bordo dello stagno con anche un profumino succulento di mangime appena sfornato. Sex appeal sparso tutto attorno come una puzzola in amore e contemporaneamente chiacchiera coinvolgente da venditore porta a porta. Che tu ci prenda per la gola o per il cervello, in tutti i casi saremo tuoi.

1. Gemelli

La sensazione questa settimana sarà di essere così travolgenti da tutti i punti di vista che intorno a voi nessuno avrà il coraggio di dire che si sente triste o malinconico perché le vostre energie avranno lo stesso effetto di una vaschetta di gelato al cioccolato messa direttamente sul cuore. Siete felici di essere nei vostri panni e non fareste a cambio proprio con nessuno.