Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 26 agosto al 1 settembre 2024: Mercurio ritorna diretto Con la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 agosto al 1 settembre possiamo promettere ai segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) che ritroveranno l'ordine delle idee! Nell'oroscopo della prossima settimana fortunatissimi i segni d'aria: Bilancia, Acquario e Gemelli.

C’é subito una bella notizia per la classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2024: Mercurio smette di essere retrogrado (a metà settimana). Ottimo soprattutto per il nostro capo! Venere passa da Vergine a Bilancia e, non solo rende morbidi e dolcioni come frittelle immerse nello zucchero i segni d’aria ma, in trigono con Plutone, dona anche una ventata di amore cosmico. Cosmicissimo. Speriamo!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana, dal 26 agosto al 1 settembre 2024: Gemelli, Bilancia e Leone sul podio.

12. Sagittario

Hai proprio l’impressione che ti evitino anche le zanzare, Sagittario, e la cosa ha anche perso il fascino delle prime settimane. Insomma, inizi a sentirti solo e stai anche valutando l’opzione di chiamare quelle persone alle quali di solito non rispondi nemmeno al telefono! La bella notizia è che entro la fine della settimana l’umore migliora e ce ne accorgeremo tutti.

11. Vergine

Venere ti abbandona giovedì, e tu la prendi sul personale, così quando vedi qualcuno che si scambia effusioni anche col cane sbuffi scocciata e scalpiti rumorosamente. Però se la tua dolce metà osa avvicinarsi resta incenerita come dal filo spinato. Non si sa proprio come accontentarti!

10. Pesci

Tiri sospiri come solo un Pesci con Saturno nel segno sa fare, ma nemmeno l’ombra di un pò di sollievo almeno fino a giovedì. Poi non é che proprio sia festa ma almeno ti accetti di più, come cercano di insegnarci tutti i guru new age! É ancora una settimana in cui la fatica più impegnativa vorresti fosse salire sul materassino in piscina.

9. Ariete

Quando tutto sembra sereno e il cielo è azzurro anche sopra Milano Malpensa, ecco che arriva Venere a sfavore (da venerdì) che rovina tutto. Tipo il temporale estivo quando hai steso il bucato. Tu, comunque, resti un inguaribile ottimista carico di tutte le energie accumulate d’estate, e sei sicuro che ogni malumore con la dolce metà si asciughi in fretta.

8. Cancro

Arriva Venere a sfavore e tu non é che ti disperi ma sei pronto ad amplificare il senso di inadeguatezza. Ti senti come uno che ai primi temporali di fine estate pensa al cambio degli armadi e al caro bollette gas. Una certa ansia ti coglie insomma Cancretto soprattutto quando si tratta di gestire le emozioni e di dovertela cavare da solo. Non te la senti!

7. Capricorno

Venere ti infastidisce un pò ma tu provi ad ignorarla dato che questa situazione nella quale ti senti saggio ma anche fichissimo ti piaceva parecchio e ti dava una certa serenità da pensionato al bar. Goditi la voglia di scambiarti baci come facevi con le figurine fino a giovedì.

6. Toro

Quando Mercurio retrogrado la smetterà di farti domande per le quali serve una dose di profondità emotiva alla quale non hai voglia di accedere, starai molto meglio. Succederà giovedì. Quindi tieni duro e continua a scegliere l’opzione più comoda che te la meriti… e l’amore ti supporterà!

5. Acquario

Mercurio la smette di essere retrogrado e tu torni simpatico, o almeno più rilassato e sicuro di te. Quindi la smetti di usare tutta la potenza energica di Marte a favore per fare lo spavaldo o per distrarti con sesso e sport. Che poi qualcuno apprezzava eh.

4. Scorpione

Va sempre meglio Scorpione e se tu non lo dici ad alta voce un pò per scaramanzia e un pò perché sei pessimista nel dna, te lo dico io. Mercurio torna diretto quindi le tue paranoie prendono quanto meno una forma lineare e Venere a favore ti rende il migliore ascoltatore di sempre, anche di chi sta muto! Sei meraviglioso.

3. Leone

Hai presente quando segui i passaggi di una ricetta ma hai il dubbio di aver sbagliato qualcosa?? Ecco hai avuto il dubbio ma questa settimana passa e il tuo plumcake nel forno si gonfia come all’influencer su Instagram. Quindi ti rilassi e torni a goderti la vita come all’ora dell’aperitivo quando sei ancora in vacanza. Amore compreso.

2. Gemelli

É stato un peccato avere pochissima voglia di condividere quella tempesta ormonale dentro di te con chi ami. Ma adesso puoi rimediare perché il pianeta della dolcezza, del sentire e anche del comunicare torna a favore. Anche detto Venere. Sarà la settimana di passione più intensa dell’ultimo lustro!

1. Bilancia

Ti si ama come l’imbarco prioritario, il free upgrade in business, il primo pranzo coi colleghi al lunedì del rientro. Insomma, tu sei tutti i piaceri messi insieme Bilancia e come tuo solito te li sai godere senza farli pesare a chi non li ha. Umile anche!