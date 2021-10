Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 18 al 24 ottobre 2021: Bilancia e Sagittario ancora al top La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2021 vede ancora i segni di fuoco baciati dall’amore di Venere ma anche i segni d’aria graziati da Mercurio che torna in moto diretto e quindi scatena i neuroni a più non posso. Occhio alla Luna piena di mercoledì 20 ottobre che sarà potentissima: se avete dei segreti da mantenere cucitevi la bocca! Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati secondo l'oroscopo per la settimana dal 18 al 24 di ottobre inauguriamo la stagione del segno più controverso dello Zodiaco: lo Scorpione. In questa settimana abbiamo finalmente Mercurio che torna in moto diretto anche se, ricordiamocelo, il moto retrogrado è solo apparente. Con Mercurio in moto diretto anche Ariete, Cancro e Capricorno possono dirsi al sicuro dalle gaffes.

Oroscopo, la classifica dei segni fortunati per la prossima settimana

Un'altra cosa importante da segnalare per questa settimana sarà la Luna piena di mercoledì 20 ottobre nel segno dell'Ariete. Una Luna in Ariete (segno di fuoco dominato da Marte) e opposta al Sole è davvero una Luna che non ve le manda a dire e che non si tiene nemmeno la pipì. Non so se ci siamo capiti!

12. Pesci

Voi con Venere a sfavore non avete proprio senso di esistere… Un po’ come l’aperitivo analcolico e quindi per questa settimana dovreste trovare il modo per prendervi una pausa da qualsiasi tipo di relazione senza dare troppo nell’occhio. Anche il vostro cane vi guarderà con le orecchie basse e lo sguardo interrogativo chiedendosi dove siano finite tutte le coccole che di solito gli riservate. Figuratevi i fidanzati!

11. Cancro

Oramai ti ci stai abituando a questa strana sensazione per cui il "vaffa" è sempre lì, sulla punta della lingua, come un tuffatore sul trampolino pronto a buttarsi. Anche questa settimana il tuo livello di pazienza sarà pari a quello di un tassista nel traffico del raccordo anulare a fine turno. Non so se mi spiego…

10. Capricorno

Sembra che tu abbia gettato definitivamente la spugna e appeso la vena polemica al chiodo caro Capricorno. È solo che tutto questo Marte insieme a Mercurio in quadratura ti hanno davvero stremato e vorresti solamente un po’ di silenzio e soprattutto qualcuno che ti fa le coccole senza fartelo pesare. Perché si sa che in fondo tu hai un cuore tenero sotto a tutte quelle regole.

9. Ariete

Sarà addirittura possibile, in questa settimana, che tu ci faccia tenerezza e che, anziché temere per la nostra incolumità ogni volta che ti chiediamo un favore, quasi quasi ci venga voglia di fartelo noi il favore a te anche se tu ti fingi indifferente. Tutto questo perché Marte ti mette decisamente ko mentre Venere ti fa venire degli occhietti da panda sul depliant di promozione del wwf.

8. Vergine

Sarà meglio che righiamo tutti dritto attorno a te, cara Vergine, perché in questi giorni non hai nessuna intenzione di perdere tempo nel ricercare parole delicate o modi di dire diplomatici: se ritieni che non siamo all’altezza delle tue aspettative, che sono ovviamente altissime, sei pronta a tirarci le orecchie anche se dovessimo essere molto più che maggiorenni e, in qualche caso, persino il tuo capo.

7. Gemelli

Le vostre famosissime battute pronte saranno in questa settimana ancora più taglienti, ironiche e più pungenti del solito. Il fatto è che non ci provate nemmeno a mettervi nei panni degli altri perche vi stanno sicuramente stretti e soprattutto avete solamente voglia di fare quello che vi pare. E come farvi torto?!?!

6. Toro

Questa è proprio una di quelle settimane nelle quali tutto sembra filare liscio anche se tu non fai niente, un po’ come la puntina che scorre sul vinile senza bisogno che tu la stia nemmeno a guardare. Ecco, goditi questo meraviglioso momento senza nessun pensiero che ti passa per la testa se non, al massimo, qualche cosa da segnarti nella lista della spesa.

5. Scorpione

Pensieri malinconici reali 20% percepiti 80%. Praticamente la tua emotività ha gli stessi valori dell’umidità a Mumbai nella stagione delle piogge. Il bello è che la tua compassione raggiungerà picchi talmente elevati che almeno una volta settimana farai il giro delle telefonate agli amici e ai parenti stretti sperando che qualcuno abbia qualche sfiga da condividere.

4. Leone

Sei spavaldo come un monopattinista che sfreccia trav le vie della città ritenendosi al di sopra dei semafori, delle regole della gestione del traffico e persino di quelle del buon costume. Con tutti questi pianeti ai tuoi piedi sei pronto a lanciare il cuore come se fosse la pallina dentro la cerbottana. Sei pronto a colpire con raffiche d’amore chiunque ti giri attorno.

3. Acquario

Il tuo rapporto con la felicità questa settimana sarà come quello di un veneto col prosecco: non ne puoi fare a meno e anche quando sarai costretto, per qualche ora al giorno, a riporla temporaneamente nel frigo resterà comunque in circolo nel tuo corpicino, proprio con il prosecco. Il bello è che di questa valanga di buon umore e felicità ne godranno anche tutte le persone che ti circondano.

2. Sagittario

Nonostante la tua predilezione, di natura, per la libertà e l’indipendenza ti sentiremo canticchiare sotto la doccia e mentre ti prepari il caffè la mattina canzoni d’amore assolutamente sdolcinate dal messaggio chiarissimo come quella di Fedez “giuro mi fai venire voglia di futuro”. Occhio perché il partner prenderà appunti e poi non potrai più tirarti indietro.

1. Bilancia

Ti stai decisamente abituando bene in cima alla classifica come quando ti concedi una settimana di puro relax "trattamento principessa" senza nemmeno fare la fatica di scegliere il menù per il pranzo e le attività del giorno. Ti consiglio di prendere più decisioni possibili e soprattutto di renderle note in questo periodo in cui sembra proprio che il dubbio sia stato scaricato come l’acqua sporca dalla lavatrice.