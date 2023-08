Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 14 al 20 agosto 2023: segni di fuoco ancora più emotivi La classifica dei segni più fortunati della settimana di ferragosto che va dal 14 al 20 agosto 2023 amplifica il trionfo sentimentale ed emotivo dei segni di fuoco. Con Venere in Leone e Giove in Toro le grigliate saranno più divertenti e goderecce.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 agosto 2023: Ferragosto vedrà trionfare di emozioni i segni di fuoco grazie anche alla Luna nuova in Leone mentre per qualsiasi problema continuiamo a rivolgerci fiduciosi ai segni di terra!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: speciale Ferragosto

Nella classifica dei segni fortunati di questa settimana di ferragosto che va da lunedì 14 a domenica 20 agosto 2023 possiamo contare su Venere in Leone e Giove in Toro che sono ottimi proprio per rendere divertenti e goderecce anche grigliate e scampagnate del 15 agosto. Non perdetevi alcun invito!

12. Acquario

Con anche la Luna nuova in Leone del 16 agosto ti senti proprio preso di mira come un bersaglio per freccette al luna park sul lungomare! Ti chiudi come una discoteca quando é piena e hai anche un buttafuori alla porta del cuoricino per non far entrare proprio nessuno.

11. Scorpione

Questi Marte e Mercurio a favore come unici alleati mentre tutti e tutto ti stanno sulle palle, direi che sono persino pericolosi! Il rischio di esplodere come un petardo (ma polemico per di più) é davvero altissimo. Fai prove di calma zen, se riesci.

10. Toro

Stavolta ti metto qua Torone, perché con anche la Luna nuova stortissima (in Leone) rischi di essere un po' troppo perentorio e insistente come l’animatore del villaggio turistico che ha il compito di trovare 10 volontari per il torneo di calcetto. Se ti si dice di no la prendi sul personalissimo!

9. Pesci

Hai l'impressione di parlare senza che ti esca la voce, come nei sogni quando cerchiamo di urlare! Il rischio di sentirti come un pesce che nuota nel bidet é altissimo. E anche quello di cercare di evadere o di chiuderti in un mutismo da clausura!

8. Bilancia

Sei qui in fondo Bilancia, ma non te lo meriti. Anzi, la mia sappi che é solo invidia per il tuo oroscopo che dice comunque bene per tutta l’estate. É che hai sempre davvero una parola buona per tutti e quasi l’aria da martire, ma col sorriso. Insomma sei così buona che fai quasi venire i nervi!

7. Gemelli

Sei un vero paraculo Gemelli, nel senso che mascheri l’assoluta pigrizia e svogliatezza da dolce collaborazione di coppia. Ti bastano due paroline dolci in mezzo alle richieste di aiuto e hai già sbolognato qualsiasi incombenza come la spesa per il pic nic di ferragosto. Per dire.

6. Sagittario

Chiunque rovini la tua routine ti sta davvero antipatico, anche se fosse il parroco per la processione di ferragosto. In questo momento di confusione hai solo voglia di rannicchiarti nelle certezze e nelle coccole. Guai a chi anche solo deviasse temporaneamente i tuoi programmi.

5. Capricorno

Sei desiderato come un posto letto in Salento nella settimana di ferragosto. Non é rimasto più alcun posticino libero nel tuo cuore e nemmeno nella tua agenda, dato che hai sessioni romantiche ed erotiche da vero performer. E' giunto il tempo di riposo dovuto per legge.

4. Ariete

Hai voglia di dolci tipici e poco te ne frega se non sono di stagione e il caldo potrebbe renderli meno buoni. Sei come una pastiera napoletana servita a ferragosto. Ecco sei proprio ugualmente calorico e caloroso e hai intenzione di ingrassare di coccole chi ami, che questi lo voglia o no. Si sa che con te non si può discutere!

3. Leone

Non vuoi mettere alcun freno al divertimento Leone e sarai di quelli che ferragosto lo festeggiano dal 13 al 18. Non ti perdi alcun evento mondano, fosse anche la pesca di beneficienza dell’oratorio o gli sbandieratori. Se c’e un rendez vous tu devi assolutamente essere invitato.

2. Cancro

Hai così tanta voglia di sesso che lo schedulerai tra il risveglio muscolare in spiaggia e la gara di bocce. Anche la pennichella post pranzo sotto all’ombrellone non sarà mai innocua se ci sei tu nei paraggi. Occhio che ti riprendono per atti troppo affettuosi.

1. Vergine

Ti senti sexy e fichissima come miss maglietta bagnata alla gara di gavettoni sulla spiaggia di Ferragosto. Altro che film cult con Jerry Cala, tu sei proprio il sogno erotico di tutto il lido cara mia. E te ne vanti!