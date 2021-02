La classifica dei segni più fortunati secondo l'oroscopo è il modo migliore per iniziare la settimana. Vi sarà subito chiaro se sia meglio disdire tutti gli impegni oppure osare chiedendo al tipo che vi piace da un pezzo di uscire per un caffè. In questa settimana che va dal lunedì 22 alla domenica 28 di febbraio il Sole resta nel segno dei Pesci dove era già entrato la settima a scorsa. Mercurio sempre in Acquario la smette di essere retrogrado per la gioia di chi crede che sia colpa sua se ha fatto delle gaffes o ha ceduto ad un messaggino all'ex. Marte resta in Toro mentre Venere, pianeta dell’amore, giovedì passa da Acquario a Pesci, come dire che la situazione si sta ammorbidendo nonostante la quadratura tra Saturno e Urano che non ci abbandona mai!

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 22 – 28 febbraio 2021

Durante questa ultima settimana di febbraio troviamo una bella Luna piena il 27. La Luna si troverà a 8 gradi del segno della Vergine mentre, fiero e opposto anche nella sua emotività più struggente, ci sarà il Sole a 8 gradi del segno dei Pesci. Qui i ruoli sembrano essersi scambiati e lo scompiglio è ancora più forte rispetto alle altre lune piene che viviamo durante l'anno.

12.Leone

Oramai ti stai decisamente stufando di questa astrologa che ti mette sempre in cantina nella classifica dei segni fortunati ma sappi che è l’ultima settimana. Venere quanto meno sta per tornare in una posizione se non proprio a favore almeno neutrale. Anzi, dai retta a me, approfitta della voglia azzerata di vedere parenti e amici per riposarti ed essere poi scattante come Bolt quando sarà il tuo momento di tornare in pista. Ti rimetterai in gioco come la Leotta che scende le scale di Sanremo: in lungo!

11.Vergine

Lo so che tutto questo subbuglio di sentimenti compresa la Luna piena che ti coinvolge (il 27) ti agita come quando i neo – suoceri ti fanno la prima improvvisata e tu vorresti tanto fare una buona impressione (come ti meriteresti, tra l'altro) ma la situazione ti sfugge decisamente di mano. Ecco, va così e tu hai i nervi tesissimi.

10.Toro

Sexy sei sexy (grazie a Marte ancora nel tuo segno) ma hai ancora la sensazione di camminare sulle uova ogni volta che apri bocca. Quindi, per capirci, ti avvicini alla tua preda d'amore guardando fisso occhi negli occhi come un pistolero nei film di Sergio Leone ma quando inizi a parlare sembri un tredicenne spedito dalla mamma a comperarle gli assorbenti. Balbetti e arrossisci.

9.Acquario

No devo certo parlare a te di strategie per cogliere l'attimo ma vedi di giocarti benissimo questa ultima settimana nella quale i pianeti (da Giove a Saturno, dalla Venere a Mercurio) sono così tanto a tuo favore che sembri raccomandato. Sarà un po' come se fossi sempre stato in panchina ma il mister chiama proprio te per tirare il rigore decisivo alla finale. E' il tuo momento e non perdere questa occasione.

8.Scorpione

Per questa settimana ancora sei al tuo minimo storico quanto a sex appeal ma per fortuna senza fare alcuno sforzo quindi sappi che c’e un ampio margine di miglioramento. Ma devi impegnarti! Diciamo che ritorni però piano piano alla civiltà partendo dalla dolcezza e non dal desiderio ma è comunque buona l’intenzione di toglierti di dosso le pelli dell’orso e rimetterti un comune piumino (ecologico)!

7.Sagittario

Per colpa di Venere che si è messa in quadratura rovinandoti la festa come la vicina che chiama i carabinieri per il tropo chiasso, ti innervosisci con un niente. Anzi proprio vorresti che tutti si fermassero in rigoroso silenzio, spegnessero i motori di auto e moto e dicessero alla mamma al telefono che richiamano dopo quando parli tu! Insomma vuoi ubbidienza intorno a te e se non c’è vai su tutte le furie!

6.Ariete

Amico mio passionale e focoso, in questi giorni passi dalla malinconia alla gelosia con la stessa facilità con la quale si cambia idea quando si è davanti alla vetrina del gelataio più buono del mondo e si hanno solo due gusti a disposizione da mettere nel cono. La tua rinomata decisione si dà malata in questi giorni e tu fingi di non aver sentito la domanda per no dover dare risposte.

5.Capricorno

Resti ancora sensualissimo meglio di Brad Pitt in Thelma e Louise sempre grazie a Marte a favorissimo ma in compenso, come se non bastasse, si affaccia anche una certa dose di dolcezza nei tuoi occhioni. Questo invece è merito di Venere a tuo favore. Insomma sarebbe bene congelarti in questo mix perfetto!

4.Gemelli

Certo che voi gironzolate sempre vicino al podio, Gemellini, anche quando Venere a sfavore vi rende di gusti difficili e con pochissima voglia di socializzare. Insomma cari miei come si dice a Milano "ve la tirate" nel senso che con un po' di snobismo declinate inviti e anche agganci di flirt. Tranquilli però che restate comunque tra i baciati dalla fortuna.

3.Bilancia

E' inutile che qualcuno continui a provarci perché oramai nessuno potrà fermare la tua ascesa all’olimpo della bellezza e della gentilezza tutti insieme: il bello è che continuerai a essere dolcissima ed elegantissima come Kate Middleton quando si abbassa per ricevere i mazzolini di mughetto dalle bambine delle elementari e la sua gonna non fa nemmeno una piega.

2.Cancro

Mamma mia quanto ti piaci in questa settimana Cancretto bello e non ne farai mistero quindi riesumi dall’armadio tutti quei vestiti da panterona che hai comperato sotto la spinta di buoni propositi sexy o di una migliore amica coraggiosa. E via di leopardo! Il mix di sensualità e occhioni languidi è letale (per gli altri).

1.Pesci

Finalmente tornate a essere voi stessi nel vostro mondo dove non esiste nemmeno l'imu sulla prima casa e quindi voi ci avete costruito un intero castello abitato dagli unicorni. Però pare che ci sia anche l’intenzione seria di mettere la testa sulle spalle e riempire l’agenda di to do list. Come dire: sulle nuvole sì ma con un’ancora bel salda.