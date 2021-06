La classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 7 al 13 giugno vedrà una rimonta (lenta) dei segni di fuoco… Anche se per vedere la vera rinascita sarà necessario attendere la fine della settimana, quando Marte, pianeta delle energie quindi molto amato dalle persone dominate da questo elemento, passerà dal segno del Cancro a quello del Leone.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 7 – 13 giugno 2021

Non possiamo parlare dell'oroscopo di questa settimana senza citare la grande eclissi di Sole che, ovviamente, avviene in Luna nuova ovvero il 10 giugno quando, intorno all'ora di pranzo, Sole e Luna si congiungeranno a 19 gradi del segno dei Gemelli nell'ultima eclissi che coinvolge l'asse Gemelli – Sagittario. Come abbiamo visto per l'eclissi di Luna del 26 maggio questa sollecitazione ha a che fare con le parole, con il linguaggio, con l'attenzione a ciò che diciamo ma anche a ciò che ascoltiamo. O non ascoltiamo abbastanza!

12.Toro

Hai presente Torone quando hai la sensazione che tutto stia andando fin troppo bene da essere sicuro che la fregatura sia dietro l'angolo, un po' come la chiamata della suocera in una domenica pomeriggio rilassante?! Ecco, allo stesso modo, verso la fine di questa settimana, arriverà Marte a trasformare la tua pigrizia in una insofferenza totale verso qualsiasi genere di movimento che non sia masticare.

11. Acquario

Insomma Acquario non ti puoi certo lamentare perché tu sei uno dei segni baciati dalla fortuna astrologica in questo 2021, ma in questa settimana inizierai a sentire l'opposizione di Marte che si avvicina minacciosa come l'autista del carro attrezzi quando hai la certezza di aver parcheggiato dove proprio era sconsigliabile. Si vedono ansie all'orizzonte.

10. Capricorno

Normalmente, come nelle settimane scorse, eri poco simpatico ma particolarmente deciso, cosa che in alcune situazioni poteva piacere o risultare quantomeno rassicurare. Soprattutto nelle situazioni lavorative! Adesso invece con Mercurio retrogrado nella casa proprio del lavoro (la sesta) ti troverai a chiedere consigli sul da farsi persino all'astrologa. Sarai mica diventato matto??

9. Scorpione

È consigliabile Scorpioncino che tu utilizzi i primi giorni di questa settimana per dichiararti a chi ami: parenti, colleghi, amici e fidanzati reali o ipotetici ma in tutti i casi la cosa migliore è sfruttare Venere a favore prima che Marte ti tolga ogni briciolo di sicurezza in te stesso. E si sa che il tuo forte è quello sguardo sicuro da latin lover a caccia.

8. Bilancia

Vedi decisamente la luce in fondo al tunnel e questa volta non sarà un'auto in contromano! I tuoi pensieri continueranno ad essere profondi, qualche volta malinconici per colpa di quella Venere ancora a sfavore ma mai e poi mai saranno rimpianti perché Marte torna a mettersi in una situazione che ti rende audace come chi acquista il bikini coi laccetti senza aver mosso un muscolo per prepararsi alla prova costume.

7. Vergine

Ti senti ancora per tutta la settimana come chi sta partendo per un weekend lungo e ha deciso di lasciare il cervello a casa insieme al gatto. Hai detto alla portinaia di nutrire anche quello! In compenso ti metti al posto del passeggero e non hai nessuna intenzione di applicarti in una lettura che sia più intellettualmente elevata di quella del menu del ristorante.

6. Sagittario

Potrebbe ancora capitare che tu faccia delle gaffes, ti avverto, anche perché si sa che il tuo forte non è contare fino a dieci prima di esprimerti. In compenso però da questa settimana qualora dovessi renderti conto di aver creato una situazione imbarazzante potrai sfoggiare un sorriso magnetico e fingere di averlo fatto apposta. Non ci crederà nessuno ma si godranno comunque il tuo sex appeal.

5. Ariete

Coccole e sentimentalismi continuano a farti grattare come un eritema solare quando ti sei addormentato sotto al sole senza protezione. In compenso sta per arrivare una dose unica e massiccia di sensualità. Tutta in una volta e senza bisogno di richiami come il vaccino Johnson. Adesso sei davvero pronto per l'estate meglio che con il green pass.

4. Pesci

Vi sentite dei veri influencer sentimentali, di quelli che sembrano seguire l'istinto e il cuore molto prima che la ragione. Il bello è che questo atteggiamento da Ariel de La Sirenetta piace moltissimo alle persone che vi stanno intorno tanto da prenderne esempio. Il brutto invece è che davvero non azionerete il cervello!

3. Cancro

Non riesci a trovare un difetto, un motivo per lamentarti, un'occasione per sparlare di niente e nessuno che ti circondi. Questo significa avere il cuoricino ripieno di gratitudine e felicità come un maritozzo con la panna. Merito di Venere ma anche un po' tuo che quanto ad amore ci sai proprio fare.

2. Gemelli

Quest'aria da belli e dannati, anzi dannatissimi, vi incomincia a piacere parecchio ma soprattutto semina vittime (d'amore) sulla vostra strada. La ribellione è più che altro interiore nel senso che nulla di quello che avete attorno può ritenersi in salvo dai cambiamenti: siete pericolosi come la mamma armata di aspirapolvere che è intenzionata a fare le pulizie di primavera. Si salvi chi può!

1. Leone

Sta arrivando Marte nel tuo segno e tu lo attendi come si fa con il cameriere che il venerdì sera ti sta portando quel cocktail con l'ombrellino che dà il via al weekend e ringalluzzisce il tuo spirito vacanziero. Insomma attendi Marte praticamente pronto a sequestrarlo e farne il tuo nuovo compagno di avventure, mai noiose!