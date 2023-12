Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’11 al 17 dicembre 2023: Scorpione e Cancro innamorati La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 dicembre, è buona (quasi) con tutti… Sarà il Natale! I segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), soprattutto, saranno dolci come il panettone.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal lunedì 11 a domenica 17 dicembre 2023, pare che ciascuno abbia la sua dose di fortuna. I segni di fuoco hanno le energie di Marte (in Sagittario), quelli d'acqua sono emotivi grazie a Venere (in Scorpione) mentre i neuroni galoppanti sono toccati ai segni di terra con Mercurio (in Capricorno). I segni d'aria, invece, sono così creativi che troveranno comunque qualcosa a cui aggrapparsi. C'è anche la Luna nuova il 13 nel segno del Sagittario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco di seguito la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la prossima settimana: in vetta spunta lo Scorpione.

12. Gemelli

Più che Natale a te questo sembra il periodo delle tasse, del virus intestinale e anche delle strade trafficate, anche di domenica. Insomma un inferno! L'ottimismo è andato sotto zero e tu non sei certo attrezzato come un eschimese per recuperarlo. Anzi, lo lasci lì e fai senza.

Leggi anche Oroscopo di martedì 5 dicembre 2023

11. Leone

Avere Venere a sfavore mentre tutti non fanno altro che darsi alla pazza gioia è come essere alla pizzata con i compagni di classe delle medie, ma ordinare l'insalata perché stai a dieta. Diciamo che non ti fai nemmeno amare da chi hai intorno.

10. Acquario

E mentre tutti intorno fanno file lunghissime per farsi fare il pacchettino perfetto dalla commessa, tu non hai ancora nemmeno iniziato a pensare a cosa comperare come regalo. Ti presenterai con dei buoni Amazon che evidenziano il tuo incorruttibile menefreghisimo degli ultimi giorni. Comunque sono utili, c'è da dirlo.

9. Toro

Sei tutto concentrato sul lavoro e ti sentiremo dire, per la prima volta nella storia, che rinunci alla festa aziendale per finire dei lavori urgentissimi. Ma poi magari stai solo a cancellare le email promozionali e a revisionare lo spam. Nulla di così importante, ma sei tu che all'idea dei sorrisi dei colleghi ti senti già prudere.

8. Pesci

Sei ancora più inaffidabile del solito, caro Pesci, ma ancora più del solito saprai farti perdonare quando farai una delle tue cavolate, tipo dimenticare di ordinare i chili di tortellini alla gastronomia per la cena di Natale dalla nonna. Imperdonabile proprio. D'altronde tu lo dici chiaro che sarebbe meglio non contarti nella suddivisione dei compiti. Ti offri solo per apparecchiare.

7. Vergine

Per la teoria dei vasi comunicanti le idee vanno dal tuo cervello al tuo cuoricino, manco avessero la corsia preferenziale e tu sei tutta una dichiarazione poetica d'amore e d'affetto. Con tanto di promesse e bacini stampati sui bigliettini di auguri. Che però nessuno osi rovinarti i piani perché gli imprevisti ti innervosiscono parecchio, più della pioggia quando hai fatto la piega dal parrucchiere per le feste.

6. Bilancia

Sei l'addetta alla playlist di Natale, quella che di sicuro sa cosa dire e che musica mettere per far divertire chi ha intorno. Perché il tuo cervello forse sarà chiuso per gli affari di lavoro, e sarai la prima a dire "ne riparliamo a gennaio" ma se si tratta di divertirsi fino a tardi sei già in piedi a ballare sulla sedia.

5. Ariete

Dato che hai proprio deciso di sudare, tutti gli sport invernali saranno i tuoi nuovi hobbies del tempo libero. Dal pattinaggio sul ghiaccio allo slittino fino alla roteazione della polenta nel paiolo. Quando c'è da fare fatica sei in prima linea ma che non si chiedano a te cose come la suddivisione del conto a fine cena che hai i neuroni in vacanza alle Maldive. Lontanissimi da qui!

4. Cancro

Per fortuna a te basta avere Venere a favore per essere felice e, pensa un po', hai proprio Venere a favore! Non ci sarà alcun ritardo delle poste o nevicata improvvisa che possa innervosirti dato che sai che c’e l’amore. Vero o immaginato poco conta, tu sei uno di quelli che si accontentano anche del pensiero, ma per davvero!

3. Capricorno

Sei perfettamente in linea con la tabella di marcia e hai anche studiato una combo menù del cenone del 24 + menù del pranzo di Natale che sia bilanciato tra carboidrati e proteine, attento alle esigenze delle diete etiche e anche economicamente sostenibile per il pianeta. Potresti brevettarti come "christmas manager".

2. Sagittario

Se qualcuno avesse bisogno di qualsiasi cosa ci pensi tu che sei più efficiente e volenteroso della segretaria personale di Babbo Natale alla fabbrica dei giocattoli. Non appena un bambino scrive la letterina a Babbo Natale tu hai già messo tutto nel carrello di Amazon dei genitori (o di chi ne fa le veci). Non ti sfugge nulla!

1. Scorpione

L'amore aleggia attorno a te come il profumo di biscottini allo zenzero nei mercatini del sud Tirolo. Non solo hai voglia di abbracci affettuosi ma sarai anche quello che si sbatte ad incastrare le agende di tutti pur di non lasciare nessuno dei tuoi conoscenti senza il suo brindisi di buon natale. Non si era mai visto uno Scorpione così!