Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall'1 al 7 luglio 2024: dolcissimi Cancro e Pesci La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2024, vedrà ancora trionfare i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione), soprattutto nelle questioni amorose. Se invece cercate compagni di avventura rivolgetevi ai segni di terra: Toro, Vergine e Sagittario. L'oroscopo e le previsioni astrali segno per segno.

La classifica dei segni più fortunati della settimana cha va da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2024, ha ancora una netta preferenza dei segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Due cose anzi tre succedono questa settimana, ma tranquilli che nessuna é stravolgente! Primo: martedì Mercurio entra in Leone e diventa polemico, soprattutto nelle 24 ore in cui é opposto a Plutone. Occhio alle fregature e alle verità che vengono a galla. Marte a favore di Saturno ha la cazzimma. La Luna nuova in Cancro del 6 luglio parla di introspezione profonda ed emozioni intensissime!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Acquario

Eh niente Acquario, ti tocca stare qua adesso che tra Marte e Mercurio hai voglia di socialità come un cameriere dopo che ha servito ad un matrimonio e una comunione consecutivi. Se senti qualcuno che ti chiama dicendo “scusi” ringhi proprio. Livello di sopportazione umana: zero meno meno.

11. Ariete

Il fatto che Mercurio sia a tuo favore quando tu non hai davvero nessun pensiero gentile da comunicare, non sarà necessariamente un bene! Diciamo che la lingua non sarà lunga ma proprio chilometrica, snodata come un'autostrada e trafficatissima di frecciatine lanciate a chi se le merita. Senza pietà!

10. Bilancia

Resti solo allergica ad ogni genere di dichiarazione d’affetto anche senza implicazioni erotiche! Tutta colpa della tua amata Venere che ti rende per li più insicura di te quindi, dato che sei sempre una perfezionista maestra dell’autocritica, quando non ti senti al top pensi bene di startene per i fatti tuoi. Ma dal di fuori non si capisce mica bene, sai??

9. Capricorno

Per fortuna recuperi la tua capacità di farti sentire quando hai qualcosa da dire, ovvero sempre. Il fatto é che con Venere ancora opposta non te ne frega assolutamente nulla di essere simpatico, anzi! Sia chiaro che tu non hai mezze misure, mezzi termini e soprattutto che non fai sconti a nessuno! Burbero ma sincero e molto preparato, come sempre!

8. Leone

Se si parla di cazzimma (come nella’introduzione) diciamo che sei tu quello che alza la testa con lo stesso sguardo di sfida di un peso massimo a cui é appena stato rubato il posto al bancone del bar per vedere la partita. Che nessuno osi darti contro perché hai la lingua e anche il destro già pronti!

7. Sagittario

C’e voglia di chiacchiere e si sa che con te si va sul sicuro, soprattutto adesso che sei uscito dal guscio di timidezza modello paguro con la sua conchiglia! Inutile cercare di zittirti perché con anche Mercurio a favore tu hai proprio bisogno di dissetare il cervello e confrontarti anche per scegliere l’outfit per il giro alle bancarelle sel centro.

6. Scorpione

L’amore resta e direi che te lo devi tenere stretto perche é la tua unica occasione di restare calmo quando le parolacce sono così tante che si incastrano come in un mega tamponamento appena dietro agli incisivi! Pensa ai baci che ti attendono e respira… Soprattutto quando nessuno intorno ante sembra aver capito le domande che hai fatto!

5. Toro

Peccato per l’intelletto che rallenta mentre tutto il tuo cuoricino sta vivendo l’altissima stagione come le ferrovie dello stato! Sei decisamente più per il fare che non per il pensare, ma la cosa non stupisce nessuno. Sei pronto a goderti la vita prima, e solo poi realizzare quanto ti senti fortunato. Dopo.

4. Gemelli

Un po’ di insicurezza ti fa anche più fico Gemelli, sai??? Mica tanta, eh! Quanto basta! Quindi sei contento perché la tua testolina ricomincia ad essere attiva e curiosa, il che ti rende di nuovo il re della festa anche si trattasse di un aperitivo al bar della spiaggia. Ma si sa che ogni occasione é buona per fare networking!

3. Vergine

Adori avere la risposta giusta ad ogni esigenza di chi ti sia intorno senza manco bisogno che si apra bocca. Tu sei il nostro punto di riferimento ed esserci indispensabile accresce la tua autostima. I livelli di sicurezza nelle tue arti amatorie stanno raggiungendo picchi da pornostar. E hai ragione!

2. Pesci

Il bello é che per questa settimana i sentimenti non saranno solo film mentali e cuoricini come al solito ma progetti seri, che hai persino un po’ di fretta di chiudere. Davvero super! Quando fai una dichiarazione d’amore (e ne farai molte) sarai serissimo. Questo Saturno ti vuole romantico ma concreto.

1. Cancro

Hai perso Mercurio ma tu te ne freghi dato che sei tutto concentrato sull’amore. E col cavolo che perdi tempo in chiacchiere: lo sfrutti tutto a limonare duro! Quindi rimboccati le maniche che c’è tanto affetto da dover diffondere anche questa settimana, praticamente come fosse vapore acqueo per rinfrescare i passanti.