Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: segni d’aria super!

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, mentre tutti i pianeti si stanziano nel segno dell'Acquario, ci ritroveremo a dover decidere da che parte stare: l'ego si contrappone al bene comune, al concetto di interconnessione che tanto piace alle tradizioni orientali. Io, ovviamente, voto per questo!

Con la Luna piena di domenica 1 febbraio, sentiremo fortissima questa spinta a dover prendere una posizione che, con anche l'ingresso ufficiale di Nettuno nel segno dell'Ariete, si presenta a tutta la collettività. Ovvio che quando parliamo di Nettuno in Ariete a livello collettivo ne risentiremo moltissimo mentre, a livello personale, quelli che ne saranno coinvolti sono davvero pochi perché si tratta di un pianeta lento. Ve lo spiego però per bene in un articolo dedicato.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Scorpione

La tua voglia di avere a che fare con qualsiasi esponente del genere umano è davvero bassissima, quindi ti ritroverai al massimo a parlare con un cactus o un tombino. Ti sembra comunque che entrambi siano più predisposti degli amici a condividere le tue emozioni che, effettivamente, sono contemporaneamente profonde ma molto molto pungenti. Direi che all'amore al massimo ci pensiamo settimana prossima, forse.

11. Leone

Qualche volta abbassare le tapparelle del nostro cuoricino, potrebbe addirittura farci bene. Fare un po' di buio, un po' di ombra, come se fossimo dei vermicelli al sicuro nella nostra mela. L'importante è che ci pensi tu a coccolare te stesso perché probabilmente dagli altri farai fatica a ricevere persino un bacetto di cortesia. Sarò provocatoria: ma non è che sei tu a tenerci lontano, come si fa con l'antizanzare?

10. Toro

Qualsiasi scusa sarà il tuo appiglio perfetto per evitare di prendere posizione, di caricarti di qualsiasi genere di responsabilità, di aderire anche agli impegni di routine. Che ti si lasci in pace, lì nel tuo brodino, come se fossi a mollo tra le bolle dell'idromassaggio. Sei così pigro e stanco che anche mettere giù il primo piedino dal letto la mattina ti costa una fatica immensa. Quanto vorresti poter delegare qualcuno a farlo al posto tuo.

9. Pesci

L'aria dispersa ovviamente ti rende ancora meno aderente alle dinamiche che sono in atto qui sul pianeta Terra, ma contemporaneamente amplifica a dismisura tutte le occasioni di fare poesia e arte che, si sa, è sempre il tuo modo preferito di esprimerti. Quindi a tutti coloro che ti sgrideranno perché non sei abbastanza attento, puoi mandare un fiore con tanto di bigliettino a cuore. Che sia chiaro che non sei sfaticato, ma solo temporaneamente disperso.

8. Capricorno

La voglia di concretezza rimane eccome, anzi quasi quasi sembra l'unico parametro per definire se le tue giornate vadano bene oppure no. Peccato però che, per colpa di Giove ancora in opposizione, la tua capacità di essere elastico agli eventi della vita è davvero bassissima e, se una piccolissima cosa non va come tu l'avevi prevista, allora vai subito su tutte le furie e ti viene voglia di gettare la spugna. Ricordati però che spesso gli imprevisti sono proprio quelli che portano al successo!

7. Cancro

Per fortuna c'è sempre Giove dalla tua parte e tu potresti davvero insegnarci che cosa sia la bontà, senza alcuna aspettativa di ricevere qualcosa in cambio. Tu sei buono per davvero: di quelli che le scaramucce non le concepiscono nemmeno quando diventa una questione di principio. Se fossimo tutti come te, questa settimana sarebbe un mondo decisamente migliore! Sarà che tutte le tensioni delle ultime settimane finalmente sono state sciacquate via come il sapone dagli occhi sotto la doccia, ma ti hanno fatto capire che cosa conta davvero.

6. Vergine

Hai presente, cara Vergine, quando ti dico che nell'esprimere le tue verità qualche volta potresti andarci anche un pochetto più piano? Ecco, per esempio questa settimana facci proprio caso! È vero che essere sinceri è una dote, ma essere sinceri quando nessuno te l'ha chiesto potrebbe diventare fastidioso. A te però te ne fregherà davvero poco, perché ti sentirai una paladina delle grandi rivelazioni, per te ma anche per tutto il resto del mondo. Occhio solo ad imparare la famosa arte di "indorare la pillola". Se ti riesce!

5. Sagittario

Adori questa sensazione che senti tutta intorno a te, che tutto sia possibile, tutto modificabile, tutto in costante mutamento. Questa sì che è la condizione migliore per affrontare ogni giornata con la stessa curiosità di un pirata dei Caraibi che potrebbe trovarsi davanti ad un tesoro, così come ad un mostro marino. Adori tutto ciò!

4. Ariete

Direi che ti senti un po' come il portabandiera della nazionale olimpica e questa settimana sai benissimo che sarai tu a dover ricordare a tutto il mondo quanto sia fondamentale credere nei nostri valori, nei nostri progetti e soprattutto nella nostra umanità. Perché, va bene essere performanti ma l'amore, l'amicizia e gli ideali non devono per nessun motivo essere messi da parte. Altrimenti tutto il resto perde valore! Mamma mia, come mi sei diventato saggio.

3. Bilancia

Questa nuova sensazione di esserti alleggerita dai pesi della vita, ti piace davvero parecchio. Direi che ce ne possiamo fregare di Giove ancora a sfavore e goderci invece tutti i pianeti che stanno nel segno dell'Acquario, che ti piacciono parecchio. Se ti chiedessero di mettere in fila i tuoi pregi, per una volta non avresti alcuna esitazione e, anzi, ogni tanto, esagereresti persino un po'. Direi che tutto è rientrato nella norma!

2. Gemelli

È bene che nessuno cerchi di darti dei compiti troppo rigidi o degli orari troppo stretti, perché tu non hai alcuna intenzione di tenere nessuna briglia agganciata, quasi quasi nemmeno le stringhe delle scarpe. Hai bisogno di sentirti libero e di poter spaziare: anche i tuoi pensieri vogliono muoversi come una pattinatrice sulla pista, senza di certo dover seguire i bordi. La modalità "fuori dagli schemi" è l'unica che concepisci.

1. Acquario

Questo amore per l'universo intero che hai riconquistato ti piace parecchio ma, soprattutto, da astrologa, ti chiederei di mettere subito in piedi dei webinar gratuiti per spiegarci tu come si fa a dimenticare i piccoli screzi che ci hanno graffiato l'ego in favore di un amore collettivo che è decisamente più appagante. Secondo me le tue piccole conferenze in merito andrebbero subito sold out!