Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 maggio 2024: Toro e Vergine non mollano Nella classifica dei segni fortunati di questa settimana dal 20 al 26 maggio 2024 abbiamo i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), che si godono ancora qualche giorno di Giove che da fine settimana passerà in Gemelli, a favore dei segni d’aria: ottima notizia per Gemelli, Bilancia e Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 maggio 2024 i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno), restano attaccati ai primi posti della classifica dei segni fortunati godendosi l'ultima settimana di Giove in Toro. Il pianeta della felicità e dell'abbondanza infatti domenica passa in Gemelli dove stara fino al 9 giugno 2025 (13 mesi). Intanto Marte resta in Ariete, Mercurio in Toro e Venere passa da Toro a Gemelli. C’e anche la Luna piena il 23 maggio in Sagittario, il wesak buddista.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Bilancia

É sempre tutta colpa di Marte contro per cui hai la stessa energia dei ragazzini che chiedono 5 minuti di pietà prima di uscire dal piumone e andare a scuola! Pero l’amore si vede da lontano e tu lo attendi come le vacanze estive, questa volta fiducioso e ottimista.

11. Scorpione

Resti ancora senza parole, intransigente e testardo come le macchinette che hanno scritto “non da resto”. Non c’e nenmeno margine di discussione. Per fortuna però nel fine settimana potrai (anzi dovresti proprio) festeggiare la fine dei 13 mesi di Giove contrario che ti hanno abbassato i livelli di ottimismo. Adesso ricominceranno a salire!

10. Vergine

Goditi questa settimana come se fosse l’ultima di vacanza e a causa dell’overbooking fossi costretto a stare in un hotel 5 stelle lusso all inclusive a spese della compagnia aerea. Insomma, vivi come se dalla settimana prossima ti toccasse la dieta rigida. In effetti, tra Giove e Venere a sfavore, dal weekend sarai impietosa come la bilancia della nutrizionista.

9. Pesci

Stai per sperimentare Saturno che, invece che spingerti, ti schiaccia, come si fa coi vestiti in valigia. Succede ma anche in questo caso é tutto a fin di bene! Porta a casa fino a metà settimana tutti i crediti d’amore, di pazienza e di favori che puoi perché sicuro li richiederai in cambio a brevissimo.

8. Cancro

Per fortuna anche con Marte contro resti il principe indiscusso degli sbattimenti fatti a fin di bene, anche solo per far compagnia ad un amico! Solo che sbufferai, brontolerai, ti lamenterai tantissimo e per convincerti dovremo lodarti manco la Madonna al rosario! E se non siamo abbastanza creativi e affettuosi é un attimo che reclami!

7. Sagittario

Fingi indifferenza, Sagittario. Sei come chi sa che tocca a lui lavare i piatti e anche le pentole ma si gode gli ultimi minuti di distrazione di tutti. Sai che Giove e anche Venere si stanno per mettere contro e tu ridurrai drasticamente le uscite in agenda, i baci dati di tua spontanea volontà, le battute di spirito e anche le spese. Queste ultime per causa di forza maggiore! Ma ci ripensiamo settimana prossima.

6. Acquario

La dolcezza non é ancora il tuo forte, ma la cosa non ti preoccupa anzi non ti scompiglia manco un po'. Ti scoccia decisamente di più che il tuo cervello sia in dfferita tanto che le battute ti vengono quando il tuo interlocutore ha gia cambiato argomento. Però a breve ti torna a battere il cuore, almeno.

5. Leone

L’amore torna, ma tu sei più concentrato sul sesso e lo prendi con la stessa serietà dello sport pre prova costume! Per fortuna però anche la tua freddezza da borsa frigo sta per finire e dal weekend sarai caldo come il caffè americano da asporto!

4. Capricorno

Nessuno si lamenterà del fatto che i tuoi artigli siano rientrati come ad una tigre con la manicure corta! In compenso, anche questa settimana preferirai rallentare piuttosto che sgasare, soprattutto dato che ti senti ancora in riserva con la spia accesa e nessun distributore in vista. Tocca fermarti nella piazzola di sosta!

3. Ariete

Marte non ha alcuna intenzione di togliersi dai tuoi gradi e tu non ci pensi nemmeno ad abbassare l’autostima. Anzi, adesso che arriva anche Venere a favore sei di quelli che vanno sempre in giro con lo spazzolino da denti in borsa, che non si sa mai che sorprese riserva anche la serata più innocua.

2. Gemelli

Ti si ama tantissimo Gemelli ma ti si amerà ancora di più con Giove e Venere nel segno, quindi adesso fai stretching alla lingua in preparazione delle Olimpiadi della pomiciata! Hai intenzione di salire sul podio e battere tutti i record.

1. Toro

Va bene che i pianeti passano in Gemelli ma per ora li hai ancora tu e hai intenzione di sfruttarli tutti come il dentifricio fino in fondo, strizzi il tubetto insomma! Inutile dire che tra le tue braccia stiamo bene come nell’idromassaggio alla spa con anche la bottiglia di champagne a bordo vasca.