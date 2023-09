Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 settembre 2023: Bilancia e Gemelli travolti dalla passione Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 18 al 24 settembre 2023, ci sono ancora i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) che godono della sensualità di Marte e i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) che non abbandonano l’amore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana da lunedì 18 a domenica 24 settembre 2023, vedremo ancora trionfare segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario).

Infatti, mentre Mercurio (in Vergine) la smette di essere retrogrado e confonderci le idee, siamo pronti a festeggiare Mabon, ovvero l’equinozio d’autunno che è un momento di riflessione. Siamo nella fase dei bilanci dove anche le ore di luce e di buio si equivalgono.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la prossima settimana e le previsioni dell'oroscopo.

12. Ariete

Sei qua perché questo Marte a sfavore ti sta innervosendo parecchio. Ti senti come un maratoneta con la sciatica e ti svegli già col piede sinistro. Quindi farti arrabbiare è un attimo, perché il tuo benessere poggia su di un carrello della spesa: basta un soffio per spostarlo. Quando sei pigro e insicuro proprio non ti sopporti nemmeno tu stesso.

11. Scorpione

C'è così freddo nel tuo cuoricino che hai già tirato fuori il paraorecchie mentre qualcuno la fuori ha ancora le infradito. Venere e Giove insieme a sfavore dicono che di stare simpatico a chi ti sta intorno te ne frega quanto del torneo di scopone in una bocciofila greca. Per niente proprio. Tu te ne vuoi stare solo soletto coi tuoi pensieri che son fin troppi.

10. Toro

I piaceri te li vuoi tenere tutti per te perché non ti sembra che ci sia nessuno di così interessante da meritarsi di condividerli. O di disturbarti. Senti di aver bisogno di pensare e capire ma pare che il cuore non sia contemplato in questa indagine interiore profonda. Comunque lavorativamente parlando sei un bomber.

9. Pesci

Almeno Mercurio è tornato diretto quindi insomma puoi smetterla di piangere ogni volta che vedi anche solo il gusto di gelato che amava tanto la tua nonna. I fatti però restano chiari Pesciolone: qui ci sono decisioni da prendere e tu tentenni, cincischi, insomma ci stai pensando su un po' troppo mentre qua c'è da rimboccarsi le maniche.

8. Cancro

Se senti che qualcosa non ti convince per favore segui il tuo istinto e fermati un attimo come se fossi nella piazzola di sosta. C'è sempre un Marte a sfavore che è lì per innervosirti e farti fare un passo falso mentre tutto il resto delle stelle tifa per te manco fosse la curva sud. Anche in amore, strafai la prossima volta.

7. Capricorno

La tua ambizione si sente rosicchiata come la crosta del formaggio da un topino coraggioso. Ti senti rallentato o imbavagliato e la cosa non ti piace proprio per niente. Chi osa mettersi fra te e i tuoi obiettivi??? Forse l'universo caro Capricorno, quindi smettila di brontolare e lamentarti e cerca di capire che cosa stai facendo di sbagliato. Forse stai solo spingendo la porta quando c'è scritto "tirare".

6. Acquario

Ti senti come uno che ha fretta di prendere il treno, perché hai paura di perderlo di nuovo e di restare a piedi con tutte le tue paranoie. Diciamo che ultimamente i pianeti non sono stati clementi con te e adesso tu vuoi mordere la vita come faresti con una piadina a mezzogiorno. E anzi esigi che la piadina sia ben farcita e che l'amore non lesini baci passionali. Niente coccole però.

5. Vergine

Ti senti compre predestinata da chiamata divina a fare, pensare, spiegarci. Insomma, sei come un'insegnante statale ma non retribuita. D'altronde nella tua testa anche un piccolo problema viene smembrato come alla recicleria e ne vengono fuori meravigliose nuove soluzioni che fanno bene a tutti. Saresti addirittura da incentivare con contributi statali.

4. Sagittario

Sei felice e contento, anche se non sempre c'è un buon motivo per esserlo. Ma tu lo trovi comunque e quindi applausi Sagittario. Ti lasci guidare dall'istinto, come un marinaio dalle stelle dato che il cervello al momento non ce la fa proprio a stare su di una sola posizione. La confusione regna sovrana, e quindi occhio solo quando apri la bocca che le gaffes escono come majorette alla festa di paese.

3. Bilancia

L'amore è una cosa serissima, e tu ce lo dimostrerai perché in questi giorni sei una dispensatrice di abbracci, baci appassionati, dichiarazioni d'amore che non lasciano dubbi. Qualsiasi situazione sentimentale la porti a goal nel giro di pochi minuti. A stare con te ci si surriscalda perché è solo la passione a muoverti come un pieno di energia elettrica (ma totalmente green, ovvio).

2. Gemelli

La leggerezza del cuore e anche della cerniera dei jeans: è il tuo forte di questi giorni. Dato che di pensare proprio non ti riesce decidi di vivere tutto quello che il mondo ti propone scatenando tutti i sensi. Tutti insieme se possibile. Meglio se sdraiato in orizzontale. Insomma, Gemelli il bello è che con te ci si diverte parecchio ma il brutto è che il tuo livello di affidabilità (già precario) è crollato drasticamente.

1. Leone

L'amore c'è e si sente forte e chiaro, come l'annuncio dalle casse del supermercato. Quindi anche quando ti sale qualche paranoia o il senso di solitudine prima di metterti a piangere fai un rapido screening di quello che hai e di quello che effettivamente ti manca. Vedrai che è solo un po' di emotività che è sfuggita al controllo. Che poi, se hai bisogno di appoggiarti a qualcuno in questi giorni non c'è che da chiederlo, hai praticamente la fila di volontari.