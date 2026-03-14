Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 marzo 2026: Vergine e Gemelli quasi salvi

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Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana vi anticipo già che, in qualsiasi posto siate, possiamo iniziare a tirare tutti un sospiro di sollievo. Venere resta in Ariete, Marte resta in Pesci ma con venerdì finalmente Mercurio la smette di essere retrogrado. Perché, diciamocelo: bella tutta questa profondità, però iniziavamo a disperdere completamente la mente, e pure le energie. C'è anche un bellissimo equinozio di primavera che forse è il mio periodo preferito dell'anno: l'equilibrio tra giorno e notte, il sole sorge perfettamente ad est e tramonta perfettamente ad ovest e la luce è ormai potente.

12. Gemelli

Non vi arrabbiate per il fatto di essere ancora qua, cari Gemelli, ma cercate di frugare nel vostro zaino di battute storiche. Scherzi divertenti, modi di dire che fanno ridere anche quando sono poco contestualizzi, tutto questo perché di essere malinconici e profondi non ne avete davvero più alcuna voglia. La buona notizia è che Mercurio la smette quantomeno di essere retrogrado, quindi il vostro pensiero dal prossimo weekend ricomincerà a viaggiare diritto… Lento, ma almeno nella sua direzione.

11. Vergine

Cara Vergine, devo credere che dopo tutti questi giorni di Mercurio retrogrado contrario tu l'abbia finalmente capita e abbia smesso di concentrarti così tanto sui piccoli dettagli, perdendoti il contesto generale delle cose. Questa è la grande lezione del tuo Mercurio contro e direi che puoi buttare la lente di ingrandimento a favore del grandangolo, metaforicamente parlando.

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10. Bilancia

Venere contraria continua a farsi sentire piacevole come la puntura del vaccino ma anche questa settimana sarai uno dei segni zodiacali più bravi a godersi la solitudine. Sarà che ti stanno tutti sulle scatole per colpa di Saturno, Venere e Giove a sfavore. La solitudine quindi per te è l'unico modo di avere un po' di pace.

9. Capricorno

La simpatia e l'elasticità sembri proprio averle dimenticate e non c'è nessuno che possa correre in tuo aiuto, come fosse la receptionist della piscina quando hai dimenticato la cuffia. In compenso, direi che Mercurio retrogrado e pure Marte, tutti e due a favore, ti hanno fatto andare così in profondità nei tuoi pensieri che è come se ti fossi perso in un bosco e adesso non sai più come tornare a casa. Forse restare nel bosco modello Hansel e Gretel non ti farebbe poi così tanto male… E per bosco intendo quel groviglio di rovi che sono i tuoi pensieri.

8. Sagittario

Inutile dire, caro Sagittario, che arrivi alla fine di questo peridoo con Mercurio retrogrado talmente steso che in confronto l'esame di maturità è stato come una passeggiata al parco della domenica mattina. Hai l'impressione di aver scardinato tutte le tue ansie e le tue paure ribaltandole per terra, come si fa coi contenuti dei cassetti, quando non ti ricordi più dove hai messo la busta di Natale della nonna. Direi che tutto questo ti ha però reso molto, ma molto piacevole. L'empatia ha un grande fascino!

7. Acquario

Hai preso bene anche l'esperienza di Mercurio retrogrado, ma direi che adesso ti sei proprio stufato, caro Acquario, perché la vitalità leggera è proprio il tuo forte e ne senti la mancanza. In questi giorni sembra infatti che tutti siano impegnati soltanto a lamentarsi, per cui non riesci a trovare nemmeno un compagno di giochi. La cosa ti infastidisce parecchio. Per fortuna, per il weekend la situazione si rasserena.

6. Cancro

Sei troppo impegnato con te stesso per avere tempo e spazio da concedere alle persone che ti stanno intorno. Anche alla tua dolce metà imponi il tassametro alle telefonate! Che poi, non è che devi fare chi sa che cosa, se non guardare fuori dalla finestra e lasciare che il tuo sguardo si perda nel vuoto per indagare l'infinito e oltre.

Insomma, Cancro, anche questa settimana la simpatia non sarà proprio il tuo forte. Per fortuna, poi, quando ti esprimi con una profondità da filosofo, capiamo che quelle ore di apparente nulla sono invece servite a qualcosa.

5. Leone

Venere ti rende travolgente e poetico, più di Cirano de Bergerac, ma poi, quando è ora di concludere cose, sei da bacio sulla fronte, tisana rilassante e tutti a nanna. Non che il romantico sia sottovalutato, sia chiaro. Però, diciamo, caro Leone, che la tua prestanza, effettivamente, è piuttosto stanca. Chi ti ricorda come un grande viveur, adesso dovrà fare i conti con il tuo spirito assonnato da bocciofila.

4. Ariete

Venere ancora nel tuo segno zodiacale ti gonfia il cuore come se fosse una mongolfiera della Cappadocia. E tu, anziché pensare a goderti soltanto delle pomiciate intime, hai proprio voglia di condividere l'amore più civico e pubblico che ci sia. Non permetti che nessuno si senta triste nel giro di un chilometro da te.

3. Toro

Questa settimana sei un mix praticamente perfetto di sensualità travolgente e audace e di delicatezza empatica, come una ballerina in punta di piedi. Tutte le sfumature dell'amicizia (e oltre) sono proprio contenute nel tuo cuoricino, e tu le suoni tutte, manco fossero i tasti del pianoforte. I piaceri restano, ma si dividono tra piaceri fisici e idee creative che solletticano i neuroni.

2. Scorpione

Caro Scorpione, anche per questa settimana ti senti così tanto in sintonia con l'universo che tu inizi una frase e lui la finisce, come le più insopportabili delle coppiette innamorate. Insomma, goditi anche i tuoi difetti, perché sarai innamorato pure di quelli, ovviamente. Sei così sicuro di te che quasi quasi ti illumini come un lampione, per farci vedere chi sei e cosa sai fare.

1. Pesci

Marte nel tuo segno zodiacale e Mercurio retrogrado sono una accoppiata davvero esplosiva. E tu hai la meravigliosa capacità di indagare cose umane con una mente e un cuore praticamente alieni. Il tuo pensiero non ha alcun confine e soprattutto non vede gli ostacoli, ma soltanto le opportunità. La tua dolce metà apprezzerà non solo il romanticismo creativo, ma anche le fantasie erotiche, che effettivamente sono davvero da competizione.