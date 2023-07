Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 10 al 16 luglio 2023: Vergine e Toro super sexy Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 10 al 16 luglio 2023 si prospettano grandi cambiamenti. Marte passa in Vergine, e nell’oroscopo ad esplodere di sex appeal saranno i segni di terra: occhio dunque a Toro, Vergine e Capricorno, super sexy!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati per l'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 10 a domenica 16 luglio 2023, vedremo alcuni cambiamenti che riguardano i pianeti veloci. Mercurio entra in Leone, e il passaggio di Marte dal Leone alla Vergine cambierà le sorti della classifica.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 10-16 luglio 2023

Ad essere sexy saranno i segni di terra, mentre i segni di fuoco si tengono l’amore di Venere e per di più anche il cervello elastico con Mercurio.

12. Pesci

Niente Pesciolone ti tocca l’ultimo posto della classifica dei segni fortunati della settimana! Con Marte in opposizione hai meno voglia di sesso che di andare in palestra con il caldo. Quindi inutile che ti dai da fare, vedi di stare comodo sul divano e fartene una ragione senza brontolare. Se puoi.

Leggi anche L'oroscopo del 4 luglio 2023

11. Acquario

Ti senti come una matricola che fa tappezzeria alle feste della scuola… ma oramai già da due mesi consecutivi. Le cose non migliorano ma diciamo che almeno senti che vicino a te ci sono un sacco di amiche! Quindi sempre tappezzeria ma in compagnia!

10. Scorpione

La tua aura in questa settimana fa praticamente le ragnatele e se la si tocca si prende la scossa. Non sai più come tenere lontane le persone che ti circondano perché hai una scarsissima propensione all’approccio fisico. A meno che, ovviamente, non sia per del sesso senza impegno.

9. Gemelli

Eccoci qua a guardarci io e te nelle palle degli occhi, Gemelli, perché quello con l‘astrologa sarà il rapporto più intenso che riuscirai ad avere. Per fortuna però ti restano le coccole purché siano indiscutibilmente pudiche. Metti dei cartelli per fare chiarezza a chi ti sta attorno.

8. Toro

Sei rilassante come l’attesa telefonica, e con te si può avere lo stesso tipo di dialogo, ma per chi ha pazienza di attendere riservi grandi sorprese. Soprattutto sotto le coperte, dove da questa settimana ti scateni proprio! Certo che le tue attenzioni le si devono conquistare, e non nel modo tradizionale!

7. Bilancia

C’è della malinconia nel tuo cuoricino mista ad una certa dose di fastidio. In compenso, però, la serietà si impossessa di te che ascolti con intensa partecipazione anche le lamentele per il caldo. La superficialità la rifuggi come il sole delle 13.

6. Sagittario

Marte a sfavore abbassa drasticamente il tuo sex appeal, come le temperature quando accendi l’aria condizionata! Resti tutto coccole e sorrisini ma ti senti più dolce, come la barista al mattino, piuttosto che non sensuale. Anche le energie si fanno desiderare!

5. Ariete

Resta sempre la tua estate preferita degli ultimi 29 anni Arietone, non ti preoccupare! Però Marte é meno audace, e tu meno scollato e pronto a lasciarti conquistare. In compenso sei attratto da chi legge il giornale la mattina al bar della spiaggia o ha sempre una risposta per tutto. La materia grigia é la tua passione!

4. Capricorno

Fermi tutti e si salvi chi può! Adesso con Marte a favorissimo e per tutto il resto dell’estate ti senti così forte che sei pronto anche a un triatlon mare – montagna, con anche il giro di shopping annesso. Con te le mezze misure non esistono, e ti senti come un pedalò ma a motore o come un cono gelato talmente alto che ha bisogno della firma del geometra!

3. Leone

Sei bello come la playlist di canzoni da stonare col finestrino abbassato andando al mare! Venere continua ad essere la tua migliore amica e tu ti metti in strass e tacchi alti anche per andare a buttare l’umido. Quanto ti piace essere irresistibile (ma anche dolce e paziente)!

2. Cancro

Sei sempre più sexy e la cosa non ti dispiace per niente soprattutto quando ti rendi conto che conquisti anche senza applicarti. Il bello é che quel mix di curve e cervello stende più della pressa per fare i waffle!

1. Vergine

Sei pronta ad una settimana nella quale ti senti più bollente di una piastra per capelli, e anche desiderabile come la piega a onde che ti fa venire?! Bene, goditela tutta e cerca di restare vestita il meno possibile.