Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal lunedì 1 a domenica 7 di marzo, Mercurio (pianeta del pensiero) resta nel segno dell’Acquario da dove è capace di portare inattese e spontanee genialità soprattutto nelle menti (apertissime) dei segni d’aria. Anche Marte che in settimana entra nel segno dei Gemelli sarà perfetto per stimolare questi tre segni ad esprimere le loro idee con coraggio. Tra l'altro i segni d'aria sono già di natura abituati a pensare fuori dagli schemi e adesso sapranno farlo ancora meglio.

La classifica dei segni più fortunati per la settimana 1 – 7 marzo 2021

Venere, invece, continua a transitare nel segno dei Pesci (già dalla scorsa settimana) e quindi alle idee folli e immediate si unisce la voglia di fare dichiarazioni (d’amore ma anche di amicizia) romanticissime, senza alcuna paura nello sfoggiare grandi promesse!

12.Vergine

Per colpa di Marte e Venere che insieme si mettono a guardarti storto (così, senza che tu abbia fatto nulla per meritartelo), sarai decisamente nervosetta in questa settimana, Verginella. Anzi, l’ansia da prestazione si impossesserà di te come sta facendo per la povera Elodie che si prepara per Sanremo ma nel tuo caso attecchisce anche solo se dovessi scattare una fototessera per rinnovare la patente!

11. Sagittario

Anche tu sarai decisamente intrattabile per colpa di Marte e Venere che insieme vengono a disturbarti come le inseparabili ritenzione idrica e metabolismo lento. Se, di norma, avere ragione è quella ciliegina sulla torta a più piani della tua autostima, adesso sarà proprio un bisogno di contenimento delle nevrosi, tanto che attorno a te sarà chiara a tutti l’assoluta necessità di annuire mentre parli e sottostare alle tue verità. Pena: vederti borbottare e poi esplodere come l’Etna.

10.Leone

Rispetto alla scorsa settimana questa sarà un vero e proprio carnevale di Rio. Sei stato davvero intrattabile, ma adesso i pianeti si sono spostati e non ti infastidiscono (quasi) più. Solo che, come sempre, prima di tornare ad una pseudo normalità (nonostante Saturno contro) devi depressurizzare: ecco, questa è la settimana nella quale ricominci a respirare normalmente e non ansimando di rabbia! Goditi quella sensazione di non voler più uccidere anche il vicino di autobus che ascolta la musica nelle sue orecchie troppo forte.

9.Scorpione

Oramai è tutto a scollinare, Scorpioncino mio! Venere addirittura è a tuo favore e Marte in Gemelli ti fa anche tornare qualche voglia. Senza esagerare e soprattutto senza fare troppa fatica, si intende, ma il flirt ritorna a bussare alla tua porta. Se nelle settimane scorse le tue voglie erano state inscatolate e messe in cantina insieme alle pinne per il mare, adesso qualche bel muscolaccio in vista ti fa leccare i baffi. Anzi, insieme alla passione si risveglia anche l’amore, leggermente in anticipo rispetto al resto della natura. D’un tratto ti ritroveremo ad attaccare bottone anche nella pausa caffè e a fare le prove di sorrisi sornioni nello specchio dell’ascensore.

8. Pesci

Venere vi ama mentre Marte vi fa le linguacce come quella stronzetta del primo banco alle elementari. Ma voi non dimenticate! Tornando all’oggi, se è vero che vi vedremo passare ore davanti allo specchio a pettinarvi cantando come la Sirenetta, non possiamo dimenticare che questo Marte vi rende pigrissimi, ancora più indecisi del solito e bisognosi di rassicurazioni confortevoli. Chiunque abbia intenzione di litigare rimandi almeno di un paio di settimane perché potrebbe davvero ferirvi e sulle vostre reazioni l’astrologa non vuole alcuna responsabilità.

7. Gemelli

Aumenta vertiginosamente il sex appeal ma in modo uguale e contrario cala drasticamente la tenerezza da orsetto del cuore che ci avete riservato nelle ultime settimane. Il mix era davvero perfetto ma come tutto è bene che ci si modifichi per evolvere. Ecco, questa sarà la settimana delle grandi idee con messa a terra immediata. Impossibile chiedervi di aspettare, sia che si tratti di un incontro focoso che di un cambiamento nell’arredamento di casa. Voi volete tutto e subito e la vostra pazienza sembra essere rimasta senza benzina molti km lontana da voi. Certo, con questo carisma guidate le masse, fino a che qualcuno non alzi la mano per dire la sua!

6. Capricorno

A dispetto di chi dice (astrologa compresa) che tu sia un duro, qualche volta scorbutico e molto spesso granitico, questa settimana venere sarà a tuo favore. E quindi?? Via libera a baci mozzafiato, pensieri romantici e sorprese galanti ma anche a dichiarazioni che vadano molto oltre il solito “anch’io”. Anzi, con quel Giove in seconda casa sarà facile che tu ti metta al lavoro fin da subito con la remise en forme: obiettivo, stendere tutti non appena apri la porta!

5. Ariete

Si sa che tra le sdolcinatezze e le passioni estreme, scegli sempre le seconde ma la buona notizia è che questa settimana ti va benissimo! Marte, infatti, torna a tuo favore smorzando la gelosia da Paperon de Pareroni con le sue monetine e accendendo il desiderio. Certo, anche il desiderio di possesso ma costellato di fantasie erotiche da far arrossire persino una sveglia come la Leotta! Con te il dialogo resta fondamentale tanto che prenderai ferie per stare tutto il giorno su Clubhouse ad alzare la mano e dire la tua!

4.Toro

Improvvisamente appare l’arcobaleno anche nella tua vita! Proprio tu, che non ci credevi che il periodo di sfiga cosmica che hai appena attraversato potesse migliorare, d’un tratto ti ritrovi a non sbuffare quando qualcuno ti abbraccia anche timidamente o a desiderare addirittura di passare del tempo a due e non solo come un cavernicolo. Certo: Mercurio tiene sempre il tuo cervello chiuso a chiave in un cassetto come i sogni ma per flirtare hai sempre delle tecniche vecchiotte ma funzionali a disposizione, rispolverale!

3. Bilancia

Oltre ad essere ineccepibilmente perfetta sia nell’outfit che nei modi questa settimana sfoggerai un sex appeal da far invidia a qualsiasi giornalista sportiva in abitini striminziti! Tu non hai bisogno di strafare perché ti basta lanciare un’occhiata alla tua preda e questa si consegnerà a te già ammanettata! Ovviamente, questa carica di fascino ti servirà anche sul lavoro e potrai sfruttare un certo ascendente sia sul capo che sui clienti: per fortuna il tuo cervello lavora ancora a pieno ritmo!

2. Acquario

E' vero che Venere se ne è andata ma Marte sta davvero dalla tua e dopo un sacco di tempo! Praticamente, questa settimana riprendi in mano tutto quello che hai trascurato nei giorni scorsi, un po' perché eri impegnato ad amoreggiare e un po' perché avevi fifa! Adesso torni il coraggioso capitano dei cambiamenti di rotta e di punti di vista e nessuno fermerà questa scarica di creatività sguinzagliata.

1. Cancro

Continui a galoppare in cima alla classifica dei segni fortunati e non ti scansi nemmeno per andare al bagno! Sei così dolce che ti svegli prima per preparare la colazione ma anche ai vicini e anche in bicicletta ti offri per dare passaggi gratuiti ai colleghi! I tuoi abbracci in qualsiasi momento della giornata sono come un timeout dai brutti pensieri e contemporaneamente una dose doppia di affetto confortevole. Praticamente Cancro ti prescrive il medico insieme agli ansiolitici!