Oroscopo, la classifica dei segni fortunati dal 5 all'11 febbraio 2024: Toro e Acquario determinati e passionali La classifica dei segni più fortunati della settimana da lunedì 5 a domenica 11 febbraio 2024 vede l'Acquario che tenta di rimontare sui segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) che, determinatissimi, non lasciano il podio!

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 5 all'11 febbraio 2024, Mercurio entra nel segno dell'Acquario proprio lunedì mentre Venere e Marte restano in Capricorno. Determinati e pragmatici. Quindi Venere è sollecitata da Urano e Marte è sollecitato da Nettuno. Progetti immensi, potenti, passionali ma qualche volta esagerati ed eccessivi. Ah, dimenticavo: sabato inizia anche l'anno cinese del Drago di legno yang. C'è un video dettagliato che ve lo spiega.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 5 – 11 febbraio 2024

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Cancro

Ti senti stremato come se ti avessero chiesto di fare il cammino di Santiago de Compostela ma in infradito. Manco la spiritualità ti salva da Venere e Marte contro, Cancrone mio. Quindi l'unica soluzione è ridurre al minimo le relazioni sociali e mettere in atto un piano di emergenza affettiva ma verso te stesso. Solo confort food a domicilio e pomeriggi alla spa.

11. Bilancia

Dopo Elon Musk che ha impiantato un chip wireless nel cervello umano tu chiedi di poter fare da cavia per incorporarti delle cuffiette nelle orecchie di modo da non dover ascoltare niente e nessuno di quelli che ti stanno intorno. E a chi si avvicina mostri il certificato del collaudo dicendo che funzionano cosi bene che proprio non ci senti. Sei spiacente!

10. Ariete

Allora Ariete, mood della settimana "tuta e accappatoio come stile di vita". Tutta la tua rinomata vitalità travolgente e ottimismo dilagante sono evaporati e tu non ne hai aspirati nemmeno un pochetto. In compenso raggiungi una velocità da decollo tanto che ti girano le palle. Colpa di Marte a sfavore che ti rende paziente come l'automobilista in tangenziale.

9. Leone

Le cose non andavano nemmeno male se non fosse che arrivano un sacco di sollecitazioni dai pianeti che entrano in Acquario che tu proprio non capisci. Ti sembra di essere sempre in ritardo o sul binario sbagliato e quando provi a spiegarti la gente ti guarda come se stessi parlando mandarino stretto. Per te che hai sempre bisogno di essere visto e ubbidito come un segnale stradale questo è faticosissimo.

8. Sagittario

Nel tuo cervello si apre una porticina come fosse un'uscita di sicurezza e finalmente le idee cominciano a respirare. Ti senti di nuovo libero e pieno di possibilità. Poi, da qui a saltare in groppa a una di queste e cavalcarla come un cow boy nel far west c'è ancora tanta strada eh Sagittario. Ma almeno l'impressione di essere cementato a terra svanisce. Piano piano.

7. Scorpione

Avevi tutto sotto controllo come piace a te meglio di uno stratega a Risiko ma questa settimana la situa ti sfugge di mano. E il tuo cervello si distrae come quando stai leggendo ma passi di fianco ad un negozio con i saldi all'80%. Almeno un'occhiatina la dai. Però continui ad essere sicuro di te e passionale come una ballerina di flamenco.

6. Gemelli

Che meraviglia quando il tuo pianeta preferito arriva proprio a tuo favore. Ti senti come quando ordini la pizza a domicilio e scopri che ti hanno regalato anche la coca cola. Quelle soddisfazioni semplici. Hai addirittura voglia di confidare le tue sfighe e i tuoi pensieri profondi mostrando anche le debolezze dietro all'aria da figo che fai vedere fuori.

5. Pesci

I pensieri si fanno profondi ma tu sei nato con le bombole d'ossigeno sulle spalle Pesciolone e di certo non ti fai spaventare da qualche squalo minaccioso che si aggira nella tua testolina. Anzi! Si sa che sei preparato per grandi decisioni e grandi passi quindi ben vengano dubbi e domande esistenziali. Ti senti carico come un boxeur massaggiato a bordo ring.

4. Vergine

L'amore bussa alla tua porta come nei film romantici tipo Notting Hill. Nientepopodimenoche. E tu se ti azzardi a rimproverargli di non sgocciolare sul pavimento o ad intimargli di togliersi le scarpe giuro che ti sgrido! Goditi tutto l'amore che hai anche se non ritieni di aver fatto nulla per essertelo meritato che, si sa, le fortune ogni tanto arrivano anche da sole.

3. Acquario

Arriva Mercurio a ringalliuzzirti i pensieri e anche le idee e diciamo che ne avevi proprio bisogno perché quest'aria da bibliotecario dannato ultimamente stava iniziando a renderti un po' polveroso! Quindi bene che ti tornino anche delle idee strampalate ma comunque divertenti. Che poi metterà in pratica qualcun altro che le energie, quelle no, non sono ancora tornate.

2. Capricorno

Hai voglia di divertirti come un pazzo e non ti ricordi nemmeno che cosa significhi sentirsi responsabili e con la testa sulle spalle. Tu la testa al massimo la vuoi tenere tra le nuvole, in mezzo alle cuffie della musica o a ciondolare in un bar con gli amici. Qualsiasi cosa pur di stare proprio senza pensieri. Che il massimo dell'impegno questa settimana sia decidere dove andare a cena.

1. Toro

L'amore è il tuo carburante e quindi ti si dovrebbe incentivare come l'energia pulita e le auto elettriche. Dal governo proprio! In effetti ti senti fortunato, bello e persino brillante come un unicorno che si è rotolato nei glitter. Le ali sono di serie per amplificare il senso della leggerezza quindi: vola!