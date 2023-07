Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 31 luglio al 6 agosto 2023: Vergine e Capricorno mai zitti La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023: l’oroscopo è stravolto da Mercurio in Vergine. I segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sapranno usare intelletto e parlantina per non lasciarsi sfuggire alcuna preda d’amore.

Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023: l'oroscopo è molto condizionato da Mercurio, che è entrato nel segno della Vergine e ci starà per un bel pezzo.

Grazie a questo transito il pensiero si fa più razionale ma anche più libero, grazie ad una fortissima Luna piena in Acquario che sguinzaglia la creatività senza schemi né confini.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana: Gemelli all'ultimo posto, in vetta domina il segno della Vergine.

12. Gemelli

Ti metto qua, ma so che saprai fare del tuo meglio per contraddirmi e che la cosa ti soddisferà anche parecchio. Ti piace andare contro anche alle previsioni dell'astrologa! Però sappi che la polemica potrebbe sfuggirti di mano, come il frisbee mentre giochi in spiaggia e finire proprio sul naso di qualcuno di poco cordiale. Occhio a quello che dici.

11. Pesci

Te l’avevo detto Pesciolone che ti sarebbero toccati gli ultimi posti nella classifica dei segni fortunati per un po'. Sei confuso come un turista appena arrivato all’aeroporto di una nuova città, e manco hai scaricato la app dei mezzi pubblici. La disorganizzazione è in te, e anche la poca voglia di metterti in gioco. Che ti si trasporti come sul passeggino.

10. Sagittario

Sei svoglitissimo e pigro, brontolone e incazzoso. Insomma, Sagittario, chi si ricorda di te come di uno che organizzava feste anche tra i pedalò al largo, adesso dovrà ricredersi. Ti innervosisci anche per la sabbia in spiaggia o per le bollicine nella coca cola che sono insopportabilmente eccessive.

9. Acquario

Dai che ce la puoi fare Acquario! Come quando stai facendo la maratona e al primo km ti senti stremato ma sai che ne manca uno in meno al traguardo. Diciamo che Mercurio almeno ti ha liberato il cervello, come la bici dal lucchetto e tu sei pronto a liberare le tue energie intellettuali pur restano decisamente freddino come l’acqua di fiume.

8. Bilancia

Resti bellissima Bilancia, e la cosa vorrei che fosse subito chiara. Non temere che anche in costume e ciabatte sarai quella vestita meglio di tutto lo stabilimento balneare. Però ti senti vitale come un ghiacciolo sciolto (per colpa di Marte) o come il polipo steso al sole dai pescatori. Pochissimo insomma.

7. Scorpione

Non vorrei esagerare con l’ottimismo, mettendoti qua Scoprionaccio mio adorato, ma date tutte le turbolenze emotive delle ultime settimane adesso Mercurio a favore ti rende praticamente uno psicologo da ombrellone, o un affascinante storyteller di passioni manco troppo nascoste. So che ne saprai approfittare.

6. Toro

E anche Mercurio è a favore. Resti poco sentimentale, come una raccomandata ma anche nel tuo caso i messaggi saranno chiarissimi e direttissimi. Per fortuna molto più piacevoli della raccomandata perchè grazie a Marte hai anche voglia di divertirti come il dj della discoteca al mare. E di farci divertire, soprattutto sotto le coperte.

5. Cancro

Inutile cercare di contraddirti, perchè i tuoi famosi compromessi sono stati legati al molo come il gommone. Adesso adori prendere in mano la situazione e ordinare per tutti anche a cena. Per fortuna non tintratieni e abbondi perchè i piaceri non saranno mai troppi e nemmeno i vizi. Ci piaci così.

4. Ariete

Fai ballere e divertire tutti, come l’orchestra di liscio alla festa di paese, e avrai addosso probabilmente la stessa quantità di strass della cantante sulle note della mazurca! E poi non c’è segno migliore di te per far fare giravolte e casquet a chi ami. Anche emotive le giravolte, ovvio.

3. Leone

Peccato per Mercurio che se ne va, ma a te resta Venere con tutto il suo bagaglio di coccole, grattini, complimenti e dolcezze che condividi col partner come la frutta dalla borsa frigo nel pranzo sotto all’ombrellone. Direi che anche se hai meno voglia di chiacchierare nessuno se ne lamenterà, perché compensi coi baci (bollenti).

2. Capricorno

Sei gustoso come una costoletta alla sagra in montagna! Con te ogni voglia viene soddisfatta e sempre in modo piacevolissimo. Poi, grazie a Mercurio, ci fai anche ridere e questo ti rende assolutamente irresistibile. Potresti anche convincerci ad una Milano Sanremo solo per un tuffo di mezzanotte. Pazzie proprio!

1. Vergine

Rieccoti qua che svetti come la bandiera rossa del bagnino ma molto meno pericolosa. Anzi, "pericolosa" dipende dai contesti perchè grazie a Marte e Mercurio ti senti spudoratamente sicura di te e la cosa ti disinibisce totalmente. Facile vederti vestita pochissimo fare moine ma anche impuntarti su qualcosa che credi sia assolutamente giusto!