Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 3 al 9 giugno 2024: Gemelli e Acquario re della festa La classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024 vede di nuovo trionfare a parimerito i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) e i segni d'aria (Acquario, Gemelli e Bilancia). Tutto merito delle grandi energie del cielo che sollecitano gli elementi più estroversi.

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana dal 3 al 9 giugno 2024 i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) e segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), saranno senza freni proprio! Infatti, anche Mercurio entra in Gemelli, segno nel quale si trova benissimo, dato che i Gemelli amplificano la voglia di chiacchierare, curiosare, divertirsi, fare battute e anche fare nuove amicizie anche in coda dal benzinaio. Quindi adesso in Gemelli ci sono: Mercurio, Venere e Giove, mentre Marte se ne sta in Ariete, potente e testardo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Vergine

Sei confortevole come il sedile di un volo low cost, di quelli nell’uscita di emergenza che manco hanno il tavolino. Anche il pianeta del pensiero, Mercurio, si é messo contro e io se fossi in te chiuderei i battenti per "ristrutturazione sentimentale". Che ne dici? Riapriremo poi!

11. Sagittario

I pianeti opposti ti fanno sentire a disagio e la cosa ti scoccia parecchio, soprattutto perchè appena ti distrai Marte a favore ti fa prendere posizioni definitive delle quali ti penti quasi subito. Io credo che tu debba zittire l’iniziativa personale e prendere un mese sabatico dalla tua parte focosa e socievole.

10. Pesci

Per colpa di Venere, Mercurio Giove e pure Saturno ti senti solo e abbandonato, tanto che la paranoia si impossessa di te. Ti senti giudicato anche da chi sta semplicemente seduto davanti a te sull’autobus. Il tuo cuoricino é ruvido come il guanto per lo scrub!

9. Capricorno

Di tutti i pianeti che ti hanno sollecitato e coinvolto in questi giorni é rimasto solo Marte, a sfavore per di più. Quindi ti senti stremato come se avessi scalato l’Everest a mezzogiorno e dimenticato il cappellino per il sole a terra! Diciamo che sei assolutamente intrattabile e poco predisposto al compromesso.

8. Cancro

É la settimana dei sensi di colpa, dell’indecisione e anche del senso di fallimento tutti insieme. Colpa di Marte a sfavore e un assembramento di pianeti nella dodicesima casa! Il tuo umore andrebbe tirato su con la gru da cantiere ma in compenso hai la sensibilità di un curato di campagna!

7. Bilancia

Stringi i denti ancora qualche giorno, tempo che si tolga anche Marte di torno e poi vai a goderti la tua estate da diva sul lungomare di Cannes. Hai la sensazione che le cose belle ti stiano aspettando come gli amici in macchina sotto casa e ogni tanto ti lancino anche qualche colpetto di clacson! Direi che l’amore ti ha atteso abbastanza e adesso vuoi solo saltargli in braccio!

6. Scorpione

Sarai maestro indiscusso nella meravigliosa arte di farti i fatti tuoi, passare inosservato, sgattaiolare via prima del previsto, evitare i riflettori ma anche le rotture di palle. Insomma che ti si lasci in pace e ci si dimentichi di te come di chi si addormenta sul telo mare e non viene conteggiato per la prenotazione del pranzo al bar della spiaggia. Va bene così.

5. Toro

Devo dire Torone che questo quinto posto é un po' di rendita eh, perché non é che in questi giorni tu stia dando il meglio di te! Per fortuna non ti passa la fame nè la voglia di fare la bella vita, il che ti rende sempre molto simpatico. Va beh dai, faccio finta di non aver visto che il tuo rendimento col partner sia nettamente calato.

4. Leone

C’é del sesso da recuperare Leoncino e so bene che tu non te lo farai ripetere due volte di rimboccarti le maniche e abbassarti i jeans. D’altronde della gente é rimasta a bocca asciutta per colpa del tuo cattivo umore e ha sporto reclamo così che sarà debitamente ricompensata. So che farai un ottimo lavoro!

3. Acquario

Sei un motore a propulsione sentimentale che porta energia pulitissima e pure felicità! Sei così di buon umore che vorresti braccia lunghissime per abbracciarci tutti e tante mani per brindare contemporaneamente manco una dea indiana.

2. Ariete

Tutte quelle teorie zen sulla calma, l’ascolto, il silenzio e l’umiltà proprio in te in questi giorni non attecchiscono che ti senti carico di energie e voglia di ballare che manco Roberto Bolle. Stare fermo non è nemmeno un’opzione!

1. Gemelli

Sei cosi fico che tu sgommi Gemelli, ma non con il motorino come un pischello qualunque per le vie fel centro. Tu sgasi sulla moto d’acqua schizzando i bagnanti accaldati. Sembri uno dei protagonisti delle pubblicità anni 90 delle gomme da masticare tutti addominali e ciuffo biondo dal sole.