Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 26 febbraio al 3 marzo 2024: non disturbate Leone e Scorpione Nella classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 ancora trionfano i segni d’aria (Gemelli, Acquario e Bilancia) con Venere e Marte a favore. Mercurio però aiuta l’intelletto dei segni d’acqua: Cancro, Pesci e Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La classifica dei segni più fortunati dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 vede di nuovo trionfare i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia), anche se Mercurio che è entrato in Pesci e rende arguti i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione). Venere e Marte sono vicini (in Acquario) e si scontrano con Giove: la sicurezza in noi stessi (ma soprattutto negli altri) sembra avere una battuta d'arresto. Segni fissi meno socievoli del solito.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati per la prossima settimana: Bilancia, Ariete e Acquario sul podio!

12. Scorpione

Sei delicato come la spazzola per lo scrub e affettuoso come il preside di un collegio svizzero! Diciamo che le tue energie saranno tutte dirottate verso i tuoi pensieri, i progetti e qualsiasi cosa di cerebrale possa partorire la tua testolina. La fisicità invece ti dà un po' fastidio e ti inventerai per l'occasione qualche paturnia igienica o ipocondriaca. Qualsiasi cosa pur di tenere tutti alla larga.

Leggi anche Oroscopo di giovedì 22 febbraio 2024

11. Leone

I tuoi sentimenti sembrano essere stati imballati e spediti dall'altra parte del mondo via container navale. Non si sa bene nemmeno dove siano dispersi al momento. Ma tu non hai certo fretta di trovarli! Nel frattempo vuoi solo che ti si lasci in pace come il libro sul comodino e senza avere tempo di occuparsi di te per tutto il giorno. Al massimo 2 paginette stasera.

10. Sagittario

Quando ci sono sia Mercurio che Saturno a sfavore l'unica soluzione è dedicarsi ai sentimenti. Per fortuna avrai tanta ma tanta di quella voglia di darci dentro con attività erotiche (da far lamentare i vicini alla prossima riunione condominiale) che ti dimenticherai persino dei tuoi problemi. Ricordati però che dopo aver perso tante energie avrai bisogno di un po' di coccole per rallentare il battito cardiaco.

9. Toro

Lo so che tu sei un segno schietto, di quelli che non hanno paura ad evidenziare la verità, praticamente come lo specchio dell'ascensore con quella tremenda luce dall'alto. Se abbiamo un difetto tu non vedi l'ora di farcelo notare e non ti senti minimamente in colpa. Soprattutto questa settimana con Venere e Marte a sfavore. Diciamo che se potessi cercare di essere un po' più buono noi saremmo più felici.

8. Cancro

Te l'avevo detto che piano piano avresti ricominciato a risalire caro Cancro, soprattutto perché adesso hai Mercurio a favore quindi ricominci a vivere alla grande partendo dal tuo cervello. Ti senti un po' come Silvio Pellico in prigione e ritieni di avere un sacco di cose da insegnarci, soprattutto partendo dalle tue sfighe recenti. Ti senti già intorno l'aureola del santo e la veste del saggio.

7. Vergine

Non ci provare nemmeno a cercare delle soluzioni perché anche se dovessi trovarle sarebbero quelle sbagliate! Più Saturno solleva problemi e più tu peggiori la tua situazione dando risposte assolutamente incoerenti. Hai presente quando per uscire da una situazione imbarazzante la peggioriamo ancora di più? Ecco, è proprio quello che ti succederà.

6. Gemelli

Hai l'autorizzazione dell'astrologa, anzi il caloroso consiglio, di non stare a scervellarti per trovare delle soluzioni ma di preoccuparti solo di goderti la vita. Qualche volta infatti dobbiamo fare quello che ci viene meglio e non quello che è assolutamente necessario. Per questo goditi questi momenti di piacere fisico, sociale, persino emotivo ma lascia perdere qualsiasi iniziativa intellettuale. Metti i problemi nel freezer.

5. Pesci

Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e non fa che amplificare il tuo bisogno di pensare. Non senti alcun altro richiamo della natura (tipo cibo, sesso, socializzazione) ma ti basta solo avere il cervello acceso e qualcuno che te lo alimenti. Ti senti come il computer in postazione fissa di un genio dell'ingegneria. Che ti si facciano domande ma che non si speri che tu metta in pratica le risposte.

4. Capricorno

Resta forte, anzi fortissimo, il bisogno di avere chiara la tua strada passo dopo passo e minuto dopo minuto. Gli imprevisti proprio non li sopporti e vuoi ridurre al minimo lo spazio lasciato al caso. Anche il partner dovrà riservare online le sue ore di coccole e che si tenga pronto perché con un quarto d'ora di ritardo la prenotazione non verrà ritenuta valida. E' così che si gestisce un vero manager.

3. Ariete

Fosse per te annulleresti subito tutti gli impegni di lavoro per dedicarti soltanto all'amore perché, si sa, la vita è una questione di priorità e ora la tua unica priorità sono le pomiciate. Da fare come Giove comanda e senza alcuna fretta. È troppo tempo che la tua passione se ne sta lì ad attendere in fila prima di potersi scatenare. E' arrivato il momento.

2. Acquario

Dirai la tua forte e chiara anche se nessuno te l'avesse chiesta! Ritieni però che tutti dovrebbero darti retta perché tu senti di aver raggiunto un equilibrio da vero guru. Il bello è che eserciterai un fascino magnetico come i video dei gattini su Instagram dai quali proprio non riusciamo a distogliere lo sguardo, nemmeno se ci si stanno chiudendo gli occhi dal sonno. Tu hai la stessa forza comunicativa.

1. Bilancia

E rieccoti qui cara Bilancia, sul podio della classifica dei segni più fortunati solo perché non c'è (ancora) una classifica dei segni più belli altrimenti vinceresti anche lì. Sono sicura che con tutte queste energie a tuo favore riusciresti a far sfigurare anche Taylor Swift e Blake Lively insieme al Super Bowl. Ovviamente anche tu saresti soltanto in tuta e canotta.