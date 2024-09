video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 settembre 2024: Cancro e Scorpione riscoprono l'amore Ecco la classifica dei segni più fortunati e l'oroscopo per la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 settembre 2024. Riconquistano terreno i segni d'acqua, che accolgono i piaceri e anche i vizi di Venere, la quale passa in Scorpione, mentre saranno Pesci, Cancro e Scorpione i segni più fortunati della prossima settimana.

La classifica dei segni più fortunati di questa settimana segna il momento di fare il cambio degli armadi, ma metaforicamente. Il pianeta dell'amore, Venere, che entra nel segno dello Scorpione e preferisce decisamente stare sotto le coperte che non uscire a bere l'aperitivo. Un po' solitario e un po' intimo, vedete voi. Comunque anche Mercurio passa da Vergine a Bilancia ma prima di passarci si oppone a Nettuno, quindi la fantasia è così tanto senza freni che potrebbe anche fare il giro e diventare confusione incontrollata. Magari le decisioni importanti le rimandiamo alla settimana prossima, eh??

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Leone

Eh niente Leone, con anche il pianeta dell'amore che si piazza a sfavore ti vedremo infilare il pigiamone di flanella già alle 18:30 con nessuna possibilità di trascinarti fuori per una serata pazza. Il massimo del brivido sarà riguardare le vecchie puntate di una serie tv e anticipare le battute dei protagonisti. Hai bisogno di coccole, si vede!

11. Acquario

Per fortuna per la fine della settimana arriva il pianeta della chiacchiera (Mercurio) a tuo favore perché se aspettiamo le coccole, la dolcezza o l'amore in qualsiasi forma stiamo freschi. Venere è a sfavore e tu le tue gioie preferisci vivertele in solitudine, che si sa è da sempre il tuo forte. Con tutto quello che ti frulla nella testa non hai mica bisogno di qualcuno che ti distragga, anzi ti da' fastidio proprio.

10. Ariete

Continui ad essere pronto a scattare di nervi come la serratura della macchina, basta davvero un click! Il bello però è che da questa settimana torna almeno il pianeta dell'amore a favore, e tu accetti di essere coccolato e consolato. Mi pare già un ottimo risultato. Ho l'impressione però che tu abbia più voglia di lamentarti che non di avere consigli per risolvere i tuoi problemi. O no??

9. Toro

Si sa che tu sei il segno del godimento per eccellenza, e non solo calorico e culinario. Bene, ma per questa settimana prepara il frigorifero pieno perché per quanto riguarda i baci sarai praticamente a dieta. In compenso, grazie a Marte, le voglie ribolliscono e tu non hai alcuna intenzione di stemperarle. Quindi molto hot e poco sweet ma ce ne faremo una ragione.

8. Sagittario

Tieni duro ancora qualche giorno e potrai ricominciare a fare il prof come ti piace tanto, quello che corregge tutti anche la punteggiatura ma nel parlato. Il pianeta del pensiero (Mercurio) torna a favore, e lo sfrutterai tutto per lamentarti dell'amore, dato che Venere passa non proprio a sfavore ma in una posizione dalla quale ti farà sentire inadeguato come il bikini a fine settembre.

7. Capricorno

Ho delle buone e delle cattive notizie Capricornone: quale vuoi prima? Scelgo io. Partiamo con le cattive, per cui da fine settimana al nervosismo si aggiunge un blocco intellettuale come quando la lavatrice indica un errore che non si riesce a decifrare manco col libretto. Insomma sei in stallo. In compenso, torna l'amore (yuppie) quindi sai già a cosa dedicarti quando sembra che nessuno riesca a capirti.

6. Gemelli

Non ci si lamenta Gemelli, o almeno non si dovrebbe dato che il cervello si sta riavviando anche se con i suoi tempi, come un vecchio computer aziendale quando fa l'aggiornamento e l'amore sta solo cambiando forma. Da tenerone passa ad essere piccante e succulento ma direi che non va malissimo eh, soprattutto per essere sempre l'anno con Saturno contro.

5. Bilancia

La buona notizia è che arriva Mercurio nel tuo segno verso metà settimana e, dato che godi anche del favore di Giove, puoi sbottonare i tuoi pensieri, progetti, anche quelle considerazioni che ti vengono spontanee e che di solito trattieni come la pipì in auto. Ecco, adesso lascia che guidino i tuoi pensieri senza mettere freni e nemmeno un guardrail di sicurezza. La cattiva notizia, che poi è una cosetta, è che Venere ti abbandona, ma tu resti sempre elegante come una penna stillografica da taschino.

4. Vergine

Sfrutta i primi giorni della settimana nei quali qualsiasi cosa dirai, fosse anche la lista della spesa o le istruzioni per usare l'estrattore di succo di carota, risulterai sexissima e irresistibile. E dato che a te dire cose viene benissimo, direi che puoi sfruttare la situazione. Ti si ama soprattutto perché sei rassicurante come la signora della lavanderia che promette di togliere la macchia dal tuo vestito preferito.

3. Pesci

Preparati Pesciolone che c'è non una risalita, ma proprio un'impennata, che nel weekend poi diventa praticamente uno spettacolo pirotecnico a Dubai. Sei ripieno d'amore in ogni cellula tanto che brillerai di luce tua propria meglio di un pannello solare. Bello e anche buono. Ma voglio esagerare: da metà settimana torna anche Mercurio a favore quindi bello, buono e pure simpatico. Tutto quello che hai sofferto prima adesso diventa argomento di intrattenimento da aperitivo!

2. Cancro

Vinci il premio "segno piu desiderato della settimana" e la fascia non te la toglie nessuno. Questo tuo nuovo modo di prendere la vita con coraggio manco fossi Indiana Jones ci piace parecchio e non ci sarà riunione col capo o novità che ti facciano perdere il sonno. Tu al massimo dormi meno solo per dedicarti a spensierate ore di sesso.

1. Scorpione

L'amore trionfa in te e intorno a te e tu lo accogli come una sposa con gli applausi, che siamo ancora di stagione. Anzi ti senti tu quello che, a dispetto di ogni dignità, inizia il trenino e sta anche alla locomotiva. Vince la voglia di divertirti e anche quella di ancheggiare come una colombiana quando parte la salsa.