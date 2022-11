Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 21 al 27 novembre 2022: Leone e Sagittario alla riscossa La classifica dei segni zodiacali più fortunati dell’oroscopo per la settimana dal 21 al 27 novembre 2022 parla chiaro: in netta ripresa i segni di fuoco, che hanno sia Venere che Mercurio a favore. Si preparino con lo spirito natalizio e la voglia di festeggiare!

La classifica dei segni zodiacali più fortunati dell'oroscopo per i giorni dal 21 al 27 novembre 2022 vede il ritorno in prima linea dei segni di fuoco. Diciamocelo, sono stati in panchina ultimamente. Quindi risentiremo i ruggiti dei Leone e le lezioni dei Sagittario.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Venere e Mercurio sono nel segno zodiacale del Sagittario, Giove torna a muoversi in moto diretto, e c'è pure la Luna nuova. Sempre in Sagittario ovviamente. Quindi, insomma, pare che la voglia di ottimismo stia prendendo il sopravvento. Speriamo abbia la meglio!

12. Pesci

L’unica attività nella quale ti impegnerai davvero tanto sarà farti gli affari degli altri su tutti i social network che conosci. Questo perché di farti una vita non ne hai alcuna intenzione: troppa fatica e poi c'è un rischio altissimo di rovinare decenni di relazioni pubbliche. Per fortuna le tue cattiverie le dici tutte ma da dietro uno smartphone.

11. Vergine

Lo spirito critico è in te, dentro di te e purtroppo tutto attorno a te, perché non avrai alcuna intenzione di trattenerti e, anzi, sei pronta a puntare il dito come la matrigna di Biancaneve. L’unica cosa che ti darà pace e soddisfazione sarà passare lo straccio per tutta casa: è la tua personalissima meditazione zen.

10. Gemelli

Sei pronta ad esplodere come la bottiglia di Coca-Cola dopo che è stata sbondacciata per bene. Tutta colpa di Marte, che ti rende elettrico e Venere in opposizione, che ti fa perdere le staffe dopo il primo buongiorno. Non sai quello che vuoi, e soprattutto non sai come dircelo. Fossi in te manterrei il silenzio stampa e mi darei al sesso, che di questi tempi ti riesce benissimo.

9. Capricorno

Hai la sensazione che tutta la tua granitica autorevolezza sia stata lavata via come i resti di passata di pomodoro dal piatto in lavastoviglie. Insomma, pare che abbiano proprio tirato lo sciacquone sulle tue certezze. E tu resti lì, come un gambo di sedano, in attesa di capire che cosa vuoi dalla vita. Goditi questa introspezione.

8. Cancro

Per fortuna il romanticismo non manca e nemmeno l’ottimismo, solamente non hai più quello charme di chi con uno sguardo dal basso verso l’alto, a metà tra Diana Spencer e un cucciolo di Labrador, otteneva qualsiasi cosa. Ora tocca meritarsela coi fatti.

7. Toro

Diciamo che ti senti un po' come il tacchino al thanksgiving day. Al centro dell’attenzione, ma ancora non te la passi benissimo. Colpa sempre di Urano e Saturno, ma per fortuna Venere la smette di farti sentire un inutile antipasto avanzato.

6. Scorpione

Il tuo famosissimo desiderio di possesso si sfoga tutto in questa settimana Scorpione, colpa di Saturno che ti mette ansia e Venere che vuole concretezza. Dai fidanzati alle scarpe direi che se non ottieni subito tutto quello che desideri, fosse anche un capriccio, inizierai a battere i piedi.

5. Acquario

Ti senti pronto a scendere in campo e a fare sfoggio di tutte le tue qualità come le luminarie di Natale che abbelliscono la città. Insomma, diciamocelo che sei stato spento in soffitta nelle ultime settimane Acquario ma adesso è ora di riaccenderti.

4. Sagittario

Marte continua a renderti pigro e anche nervosetto, ma Venere e Mercurio almeno ti vogliono ottimo catalizzatore di coccole. Quindi questa settimana goditi quei momenti in cui disdici tutti gli impegni per stare sul divano intrecciato a chi ami.

3. Bilancia

Vabbè dai, qua sul trono della classifica ci stai da così tanto tempo Bilancia, che forse non ti emoziona nemmeno più di tanto. Anzi, quasi quasi ti manca qualche momento di tristezza o paranoia, però poi guardi la bomba sexy che sei e ci ripensi subito. Grazie Marte!

2. Leone

Ti senti come un affarone al black friday al quale è assolutamente impossibile resistere. Insomma, dopo settimane nelle quali non avevi alcuna stima in te stesso, adesso sei pronto a farti addirittura auto pubblicità. Direi che Venere fa miracoli.

1. Ariete

Puoi pure tirartela perché ne hai tutte le ragioni con i pianeti schierati a tuo favore. Fossi in te manco andrei a dormire per godermi questo ben Giove di amore, sesso, energie fisiche e intellettuali.