Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 21 al 27 agosto 2023: Pesci e Gemelli confusissimi Eccoci alla classifica dei segni più fortunati per l’oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto 2023. Mercurio retrogrado in Vergine rende i segni di terra ancora più pronti del solito a lottare per avere ragione. Abbiate pazienza! Pesci, Gemelli e Sagittario, invece, in piena crisi esistenziale.

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 21 al 27 agosto 2023 vediamo ancora fronteggiarsi segni di fuoco, supportati da Venere, e segni di terra con Marte a favore.

Marte però é anche opposto a Nettuno, mentre Mercurio (in Vergine) diventa retrogrado. Quindi potrebbe nascere un po' di confusione, una sorta di indecisione fino ad arrivare a crisi esistenziali soprattutto tra Pesci, Gemelli e Sagittario. Non chiedete consigli vitali a loro, mi raccomando!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023: Vergine al top!

12. Pesci

Eccoci di nuovo qui, caro Pesciolone, ma oramai qua sul bordo del fiume hai aperto praticamente un bar. Attendi che passino i tuoi nemici perché hai un sacco di cattiverie da urlargli. Sì proprio tu, chi l'avrebbe mai detto! Questo Marte contro da un pezzo ti ha reso diabolico. E anche un po' inizia a piacerti.

11. Gemelli

Ti senti perso, Gemelli, e quasi non ti senti nemmeno di esprimere una preferenza quando ti chiedono quale gusto di gelato preferisci per merenda. Ammutolito, zittito, pare proprio che il topolino ti abbia mangiato la lingua come ci raccontava la vecchia zia. A te che di solito chiacchieri anche con i semafori rossi, poi!

10. Acquario

Tieniti pronto Acquario che è l'ultima settimana dell'estate che dice proprio sfiga. Dalla prossima migliora e non vorrei esagerare ma tornano anche delle voglie erotiche. Almeno un solletico, suvvia. Adesso però sfrutta questi giorni per finire tutti i pensieri profondi che hai iniziato e arrivare a qualche conclusione dato che da lunedì sarai il re delle feste. Almeno un po'.

9. Sagittario

Il fatto che tu ti sia completamente dimenticato la password del computer e anche l'indirizzo dell'ufficio la dice lunghissima sulla tua voglia di rimettere la testa sul lavoro. Cerchi qualsiasi scusa possibile per ritardare il momento nel quale le persone vogliano da te risposte di qualsiasi genere, fosse anche sapere che cosa preferisci per cena!

8. Scorpione

Sei pronto a rimescolare tutte le relazioni e anche a chiamare il tuo compagno di banco delle medie per dirgli che era davvero uno stronzo. Insomma Scorpione sei il paladino di te stesso e hai una lista nera di chiunque ti abbia fatto soffrire pronta ad essere cancellata un nome per volta. Hai lo sguardo di fuoco come i pistoleri del far west nei film di Sergio Leone.

7. Toro

Guai a chi disturba i tuoi pensieri Torone. Sei come il maestro che non va disturbato e che quando guarda il mare sorseggiando un bicchiere di vino ci si aspetta stia pensando alla sua prossima grande opera. Forse stai solo sorseggiando il vino e guardando il mare, ma questo timore reverenziale che incuti tutto attorno ti piace molto. Non sei abituato ad essere temuto!

6. Bilancia

Lo so che la settimana potrebbe sembrare fiacca e un po' anche noiosa come la hit dell’estate che non ce la fai più a sentire in tutte le radio. Ma tieni duro Bilanciona e fai soprattutto stretching alla lingua che da lunedì prossimo incominci a limonare come gli adolescenti nascosti sotto le sdraio di notte in spiaggia. Ti invidio molto, ovviamente.

5. Ariete

Resti sempre il miglior sculettatore di tutta la spiaggia, e quello che non ha alcuna remora a far fermare i passanti sul bagnasciuga per diversi minuti solo perché deve farsi una foto con le onde di sfondo. Venere ti rende buono, ma prima di tutto con te stesso, e non perderai occasione per acchiapparti un complimento come si acchiappano i granchi col retino sugli scogli.

4. Leone

Sei il miglior consolatore di tutto il lido e quasi quasi anche il comune ti dovrebbe riconoscere una fee perché dopo le chiacchierate con te le persone si sentono felici . Praticamente sei un servizio pubblico di tintoria dei sentimenti: con te si può dire davvero di tutto e come minimo ci fornisci un abbraccio sincero. Questo è il risultato di tante settimane con Venere nel segno che ti ha reso buonissimo.

3. Cancro

Sarai il dito più veloce di tutta la località turistica a sfogliare pagine di libri, riviste, e pagine web. Il tuo cervello va cosi veloce ed è assetato di sapere come di granita dopo la biciclettata sul lungomare. Per te queste più che vacanze sono attimi impagabili di brainstorming personale. Hai il cervello che lavora a pieno ritmo e tu gli corri dietro meglio che Ronaldo al pallone.

2. Capricorno

Non esiste piacere che riuscirà a resisterti. Se sotto le coperte il partner alza bandiera bianca e chiede una dose massiccia di integratori salini (fa pure caldo), direi che i ristoratori faranno a gara ad averti come ospiti e ti terranno sempre il tavolo migliore. Dall'antipasto al dolce fino all'ammazzacaffè tu vuoi gustarti davvero tutto. Questo è l'effetto di Marte e Giove a favore che ti vogliono goduriosissimo.

1. Vergine

Forse grazie a Mercurio retrogrado rallenti un po' quanto a risolutezza nel dare gli ordini. Non sei più perentorio come il parcheggiatore della discoteca ma accetti persino di rivedere qualche tua posizione. Non sempre, sia chiaro. Qualche volta chiedi del tempo per pensare prima di rispondere e ti vedremo consultare mentalmente tutto lo storico dei fatti già vissuti come un avvocato americano che cerca un precedente.