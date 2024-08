Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 2 all’8 settembre 2024: avanti tutta per Cancro, Scorpione e Pesci

video suggerito

In questa classifica dei segni più fortunati della settimana tutto sembra filare finalmente liscio con Mercurio tornato diretto, ma soprattutto con la Luna nuova in Vergine già il 3 settembre. Questa Luna nuova in Vergine sembra dirci che è tornato il momento di salutare i grilli che hanno soggiornato nella nostra testa, e pure le farfalle nello stomaco, per lasciare spazio a progetti e idee. L’universo ci vuole sul pezzo. Anche Marte abbassa i livelli dei bollenti spiriti entrando in Cancro.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

La classifica dei segni più fortunati per la settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2024, con le previsioni segno per segno.

12. Capricorno

Hai l’impressione che non ti si voglia nemmeno con un super last minute all inclusive e viaggio incluso. E per te che sei un tipo ambizioso questa sensazione é fastidiosissima. Ovviamente ti chiudi come in un sarcofago e non rispondi nemmeno alle email.

11. Ariete

Se il sollevare polemiche e polveroni fosse uno sport nazionale Arietone tu ti qualificheresti immediatamente per le Olimpiadi. Questa settimana poi non ti trattieni perchè ci provi proprio gusto, soprattutto se le tue vittime fossero totalmente innocenti. Perfido!

10. Toro

Il tuo cervello ancora non ne vuole sapere di attivarsi e tu ti senti rallentato come nei primi dieci minuti dopo il suono della sveglia… ma per tutto il giorno. Per fortuna entro fine settimana arriva Marte a favore che quanto meno ti permette di fingere sicurezza in te stesso.

9. Vergine

I primi giorni di questa settimana sembreranno insopportabili come quando ricominci a lavorare e guardi il calendario delle prossime festività. Pero sappi che per fine settimana ritrovi l’entusiasmo, l’energia e anche un po di ottimismo. Senza esagerare ma ce la farai!

8. Acquario

Hai l’impressione di essere diventato irresistibile anche se non apri bocca o se fai delle gaffes che se fossi vagamente famoso diventerebbero subito dei meme da migliaia di condivisioni. Non é un’impressione, caro Acquario, quindi vedi di godertela senza lasciare spazio ai dubbi esistenziali. A meno che non ti spalanchino visioni innovative.

7. Scorpione

Sta arrivando il tuo momento Scorpioncino anche se non ci vuoi credere. Marte si mette a tuo favore e tu sei pronto a tirare fuori le unghie come una vera tigre sa fare soprattutto se da tempo si sente messa in gabbia. Il bello é che con Venere in dodicesima casa nonostante gli appetiti non perdi la tua profondità cosi fascinosa.

6. Pesci

Fidati di me: per la fine di questa settimana ti sentirai come Cenerentola prima e dopo la magia della fata turchina. E il dopo durerà parecchio. D’altronde direi che questa estate hai espiato abbastanza e adesso sei pronto a mettere in atto tutte le verità alle quali sei giunto con settimane di silenzio monastico. Te l’avevo detto che ti sarebbe servito!

5. Sagittario

Dai che anche questa volta ce l’hai fatta: entro la fine della settimana Marte non sarà più a sfavore e tu avrai il coraggio di esprimere tutto quello che hai pensato nelle settimane estive in cui invece di scuotere il culetto sei rimasto a guardare le stelle e interrogare l’universo. Direi che c’è da festeggiare!

4. Leone

Mercurio nel tuo segno zodiacale ti rende saggio e maturo, decisamente pronto ad inaugurare la nuova stagione lavorativa. Col taglio del nastro proprio. Il bello é che c’è anche Venere dalla tua quindi anche i tuoi sentimenti saranno comunicati con la chiarezza di un comunicato stampa e soprattutto con la voglia di far felici i destinatari.

3. Bilancia

I primi giorni di questa settimana saranno tutti da gustare. Come l’ultimo piatto di carbonara prima della dieta del rientro! Dico così perchè da giovedì Marte passa a sfavore e tu resti dolce e attenta come un‘estetista ma per nulla elastica. Non più cosi fascinosa insomma.

2. Cancro

Ti sfreghi le mani come quando sta arrivando il bonifico dello stipendio! Nel tuo caso arriva Marte che ti rimette in sesto e ti ricarica meglio dello zabaione! Ottimo dato che l’autostima era scivolata in basso per colpa di Venere a sfavore: adesso quantomeno sei sempre poco gentile ma moooolto piu sexy.

1. Gemelli

La prendi benissimo questa notizia che Marte se ne va, un po' perchè sono sicura che tu ci abbia dato dentro con l’esibizione di testosterone (metaforico) un po' perchè adesso sei attratto da Venere che ti vuole un romantico poeta. L’amore prende solo un’altra forma.