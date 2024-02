Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 12 al 18 febbraio 2024: Acquario e Gemelli in rimonta Eccoci alla classifica dei segni più fortunati della settimana da lunedì 12 a domenica 18 febbraio 2024 coi segni più fortunati: con i pianeti veloci che passano in Acquario, i segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario stesso) tirano su la cresta! Le previsioni e l’oroscopo per la prossima settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 febbraio 2024, troviamo i pianeti veloci che si stanno spostando tutti da Capricorno ad Acquario, quindi a favore dei segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia). Marte ci entra martedì e Venere venerdì. C'è anche una certa sintonia coi giorni della settimana, ma tutta casuale!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Leone

Eccoti finito qua sotto, e già lo sento che stai brontolando parecchio Leone, ma era inevitabile. Ti senti simpatico come un autovelox e aperto al dialogo come una multa per divieto di sosta. Anzi ovviamente ogni volta che perdi la pazienza la sanzione è salatissima quindi sarebbe bene non ti si rompessero le scatole.

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 7 febbraio 2024

11. Cancro

Le cose vanno migliorando ma se ne riparla settimana prossima di salire di posizione nella classifica dei segni piu fortunati, eh?? Per adesso te ne stai qua ad espiare ancora qualche parolaccia di troppo e qualche nervosismo incontrollato delle settimane scorse. E comunque nella baraonda della vita ci devi rientrare con una certa cautela.

10. Scorpione

Ti senti come il ragazzo che fa una corsa a perdifiato per entrare prima che suoni la campanella ma mancano davvero pochi secondi. Ecco tu uguale ma per cercare di risolvere tutte le cose in sospeso prima che i pianeti passino in Acquario e ti rendano insofferente e anche ansiosissimo. Purtroppo non è previsto in alcun modo un extra time!

9. Ariete

Il peggio è passato Ariete, e tu sei pronto a rialzarti come dopo l'influenza. Acciaccato e con le occhiaie, ma determinato a recuperare tutto il divertimento perduto. Inizia a prendere appuntamenti, che torna anche la voglia d'amore e te lo leggeremo in faccia non appena sfoggerai dei sorrisoni da bambino il giorno della gita di classe.

8. Pesci

Disdici pure tutti gli impegni perché tu avrai da fare coi tuoi pensieri, il tuo esistenzialismo e di fare baldoria non ne hai proprio alcuna voglia. Manco se ti si offre da bere, Pesci. Tu muto come una stella marina in hangover. Ma dentro di te le idee fanno a cazzotti quindi di sicuro non ti annoierai. Anzi, vedi di scaricarle come la memoria del computer ogni tanto.

7. Bilancia

E' ora di rimettersi in pista Bilancia quindi preparati a tirare fuori paillettes e lustrini che si torna in vita. Sono settimane che probabilmente non hai tolto il mollettone dai capelli quindi adesso datti una rinfrescata che Venere e Marte tornano a favore quindi ti voglio vedere brillare come la macchina dopo che è passata sotto ai rulli dell'autolavaggio, ok???

6. Toro

Per fortuna tu sei uno che si accontenta delle cose semplici, Torone, perché arrivano tempi non dico di magra ma un po' di dieta sì! Quindi dovrai fare scorte di buoni amici a cui telefonare quando nei prossimi giorni ti sentirai solo e anche inadeguato come un costume da bagno coi fenicotteri in pieno inverno. Ti verranno le orecchie basse e nemmeno i boccoli resisteranno più!

5. Gemelli

Vedo già che ti sfreghi le mani come chi ha atteso in fila per ore per entrare in discoteca ma adesso è il tuo turno. Inizi già a ballare sul posto tanto senti le energie che ti percorrono il corpo tutto. Chi per caso finirà nella morsa delle tue chiacchiere ne uscirà solamente salvato dai pompieri come dalle sabbie mobili. Comunque sei piacevole!

4. Sagittario

L'amore è pronto ad accoglierti a braccia aperte e tu non vedi l'ora di sedertici in braccio proprio. Tenerone così non ti si vedeva dai tempi della scuola con le braghe corte e il cestino della merenda. Sei predisposto alle coccole ma soprattutto alle sconcerie meglio se inframezzate da risate modello domenica pomeriggio senza impegni.

3. Vergine

Il tuo posto sul podio non te lo toglie nessuno ma inizia a pensare ad una soluzione meno luxury che dalla settimana prossima si sloggia eh, Verginona. In compenso però hai capito che Saturno contro si combatte a suon di divertimento, amore, sesso e persino coccole. Quindi difficilmente rinuncerai a questo lusso adesso che l'hai assaggiato.

2. Capricorno

Sfrutti l'eros finché c'è e saresti disposto anche a fare del bondage con i fili per stendere i panni. Qualsiasi cosa pur di goderti la vita e l'amore prima che i pianeti ti abbandonino. Che poi dalla nuova posizione che avranno non è che ti lascino a bocca asciutta e mesto peggio di un cane legato davanti al supermercato eh, sia chiaro!

1. Acquario

Non ce la si potrà certo prendere con te, Acquario, se il bello ti attrae come il frigorifero per la calamita: tutto quello che ha a che fare coi piaceri fisici, intellettuali, materiali e spirituali farà parte delle tue giornate. Così potrebbe anche capitare di perdere il controllo della carta di credito. Dovrai spiegare al bancario che è tutta colpa di una Venere troppo intensa!