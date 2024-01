La classifica dei migliori supermercati secondo Altroconsumo: in media si spende 409 euro al mese Quali sono i supermercati più graditi dagli italiani? Una risposta ha provato a darla Altroconsumo con tre classifiche che elencano la soddisfazione dei consumatori nei confronti di supermercati, ipermercati e discount. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Qual è la classifica dei supermercati che piacciono di più agli italiani? In un momento storico dove i prezzi della spesa al supermercato sono lievitati in maniera consistente, anche per i beni di prima necessità, fare attenzione a quanto e dove si spende è diventato fondamentale per moltissimi italiani. C’è chi preferisce le grandi catene e chi i supermercati più locali e chi ancora si affida ai discount. Ma quali sono i supermercati più graditi nella Penisola? Una risposta ha provato a darla Altroconsumo con tre classifiche che elencano la soddisfazione dei consumatori nei confronti di supermercati, ipermercati e discount.

Quali sono i supermercati preferiti dagli italiani

Intervistando quasi 10mila soci, l’associazione dei consumatori ha stilato tre classifiche di supermercati più graditi in base ai punteggi assegnati alla soddisfazione complessiva per le catene di cui si è clienti. Tra le catene più grandi e cioè quelle presenti in almeno cinque regioni, nessuna sorpresa: ai primi tre posti infatti troviamo tre nomi molto noti. Al primo posto Esselunga con un punteggio di 79, seguita ad appena un punto di distacco da IperCoop e NaturaSì. Poi Coop. In fondo alla classifica, invece, Carrefour e Famila Market con appena la sufficienza.

La classifica dei supermercati locali migliori

La classifica dei supermercati locali migliori, cioè quelli conosciuti ma meno diffusi sul territorio italiano, vede invece al primo posti Dem con 79 punti, seguito da Tosano, con un punteggio di 79, e poi da Lando, Mega e Pewex a 76. In questa classifica, a differenza della prima, ben 13 insegne hanno ottenuto almeno 75 punti. In fondo troviamo invece Gulliver, Sì con te e Pan.

La classifica dei migliori discount

Infine la classifica dei migliori discount che vede al primo post Eurospin e Aldi a pari punti con un punteggio di 76 su cento. Seguite Prix a 75. In fondo alla classifica infine Tuodì con 64 punti. Tra i supermercati online vince ancora Esselunga, seguita a ruota da Coop, anche se questa modalità si spesa appare ancora marginale.

Gli aumenti della spesa media mensile

Al pesare sulla classifica dei supermercati più graditi agli italiani spesso motivi pratici, come la vicinanza a casa oppure al lavoro. Così infatti la maggioranza degli italiani sceglie il punto di acquisto, mentre Il 25% è spinto da motivi economici e di risparmio.

In generale la maggior parte degli intervistati (62%) va a fare la spesa al supermercato almeno una o due volte alla settimana, mentre quasi un quarto (23%) ci va anche più spesso. In media si spende 409 euro al mese, ben 27 euro in più rispetto al 2022.