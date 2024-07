video suggerito

La cercavano da 11 giorni, ma lei era a casa sua: 76enne trovata morta sotto un cumulo di rifiuti Antonietta Arcuri risultava scomparsa dallo scorso 13 luglio a Taranto. Ma in realtà non era mai uscita da casa sua: i Carabinieri hanno trovato il suo corpo sepolto da rifiuti.

A cura di Susanna Picone

La consideravano una persona scomparsa, tanto che i Carabinieri avevano avviato le ricerche, ma in realtà la signora Antonietta Arcuri, ex insegnante, era in casa sua. Non si era mai mossa da lì e lì è stata trovata morta. Drammatico epilogo per la signora di 73 anni che da giorni cercavano a Taranto.

La donna risultava scomparsa dal 13 luglio scorso: dopo 11 giorni di ricerche ieri il corpo senza vita della signora è stato rinvenuto in via Scoglio del Tonno, alla periferia della città pugliese, nel suo appartamento. Nei giorni scorsi i Carabinieri avevano avviato le ricerche di Antonietta Arcuri invitando chiunque avesse visto o incontrato l’anziana a fornire notizie e informazioni.

Erano stati lanciati appelli sui social e c’erano dei manifesti con la sua foto per le strade. Era stata anche fornita per l’occasione una descrizione della signora: alta 1 metro e 60 centimetri, con i capelli brizzolati, gli occhi castani e gli occhiali. Avevano inoltre segnalato che la donna aveva sempre con sé un carrello della spesa.

A fare ieri la triste scoperta in casa sono stati i Carabinieri. Stando ad alcune testimonianze, la signora sarebbe stata una accumulatrice seriale. Ogni giorno con un carrello raccattava oggetti in giro per strada. Il suo appartamento era sommerso di rifiuti tanto che per portare via il corpo è stato necessario sgomberare la casa. Anche altri appartamenti di sua proprietà sono stati trovati pieni di rifiuti.

Ancora da accertare le cause del decesso, ma gli inquirenti stanno indagando per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.