L’oroscopo di venerdì 5 dicembre 2025: giornata intensa per Gemelli e Sagittario

L’oroscopo di venerdì 5 dicembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con Marte e Venere a favore, questa luna piena non farà che amplificare i tuoi desideri, i tuoi sogni e i tuoi grandi progetti. Nessuno riuscirà a convincerti a volare basso, perché tu invece ti impegni, se possibile, fino alle nuvole. Ti senti proprio come il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari quando pubblica una sua foto con il suo bambino appena nato tra le braccia. Non c'è proprio nulla in più che tu oggi possa desiderare.

Toro

Con Mercurio ancora a sfavore, in un momento di grande tensione, a te potrebbe venire la malinconia o, più probabilmente, il pessimismo cosmico. Nulla di drammatico ovviamente, caro Toro, però diciamo che se vogliamo chiacchierare con qualcuno che ci infonda il buon umore e una visione possibilista e aperta sarà bene cercare qualcun altro e non te. Sei un po' come Marco Columbro che si lamenta di non essere più miliardario come una volta e dichiara che è sicuro che nessuno lo richiamerà mai più a fare TV.

Gemelli

Sei tu il grande protagonista di questa luna piena, caro Gemelli, e oggi più che mai senti di aver bisogno di trasgredire, di uscire dagli schemi, di seguire il tuo istinto, qualsiasi cosa ti dica, dimenticandoti di tutto il resto. Alle domande esistenziali saprai rispondere, ma le risposte probabilmente stupiranno anche te. Se parliamo di trasgressione, sappi che è proprio in Italia la terza città al mondo per spesa su OnlyFans e si tratta proprio di Milano. Qui sì che la trasgressione si fa notare.

Cancro

Potrebbe addirittura prenderti un po' di malinconia, dato che tutte queste emozioni insieme nel tuo cuoricino, oltre a darti una creatività davvero poeta e artista eccezionale, amplificano le emozioni e fanno scendere qualche lacrimuccia. Nulla di grave ovviamente, ma preparati a altre 24 ore di grande intensità per quello che senti. Potresti commuoverti anche alla cerimonia di consegna della fiamma olimpica che apre ufficialmente i giochi di Milano-Cortina.

Leone

Quando si dice "gratitudine" tu senti proprio di aver imparato la lezione e ce lo dimostrerai anche oggi, con questa luna piena, dato che non riuscirai e non vorrai nemmeno trattenere le emozioni e le grandi dichiarazioni. Con Mercurio ancora a sfavore, potresti comunque fare qualche piccola scivolata, ma non ti importa: vuoi proprio spalancare il cuore. Ti senti grato all'universo come Alfa che, per ringraziare le persone che sono andate a vederlo nel suo ultimo tour, si tatua il numero 192.463, che sono appunto i biglietti venduti.

Vergine

Nelle ultime 48 ore ci siamo tutti svegliati con la pagina del feed dei nostri social network invasa dalle pubblicazioni condivise dei nostri contatti, derivate dal bilancio annuale di Spotify. Tra le varie cose pubblicate e condivise c'è proprio l'età anagrafica che Spotify ti affibbia dato il genere di musica che abbiamo ascoltato negli ultimi 365 giorni. Ebbene, cara Vergine, dato che tu in questi giorni vorresti soltanto ascoltare mistico e meraviglioso silenzio, la tua età anagrafica sarebbe 100 anni e oltre. Non vorresti davvero farti distrarre da alcunché e startene piuttosto sola, soletta coi tuoi grandi dilemmi.

Bilancia

Questa luna piena ti rende ancora più affascinante del solito e di sicuro non ti fa trattenere quella meravigliosa capacità di coinvolgere tutti intorno a te. Ti senti come Elodie che improvvisa una cantata in onore dei Ricchi e Poveri insieme all'amica Claudia Pandolfi. Insomma, sei davvero scatenatissima, ma come sempre con una certa eleganza.

Scorpione

Con questa luna piena ti sarà davvero difficile stare fermo, perché tu, la tua mente e anche le tue gambe avete voglia e bisogno di provare tante emozioni nuove, di andare a caccia di esperienze il più possibile lontane dalla routine. Nulla potrà fermarti, caro Scorpione, e anzi sei in cerca di affidabili compagni di viaggio, folli almeno la metà di te. Ti senti come chi non ha prenotato per il ponte dell'Immacolata ma si mette comunque in viaggio, sfidando anche il bollino nero.

Sagittario

Questa luna piena ti costringerà a indagare quello che volevi essere e quello che effettivamente sei, ma dato che tutti gli altri pianeti sono a tuo favore potresti oggi sentirti come Bad Bunny che, oltre a essere il marito di Selena Gomez e oltre ad avere una carriera di attore e persino di wrestler di tutto rispetto, è anche il rapper più ascoltato su Spotify nel 2025. Insomma, Sagittario, se dovessi esprimere un desiderio oggi non sapresti proprio da che parte girarti: forse resta soltanto il metabolismo veloce per completare il tuo momento idilliaco.

Capricorno

Con questa luna piena che amplifica le emozioni e tutti i pianeti che, l'abbiamo già detto, ultimamente ti fanno mettere in discussione quello che sei e quello che hai costruito negli ultimi anni, ti verrebbe proprio da dire "a saperlo prima!". Insomma, questo è un momento di ripensamenti e soprattutto di ricostruzione, forse con altri presupposti. Ti senti un po' come uno dei giovani cantanti completamente tatuato dalla testa ai piedi quando legge sulle riviste scientifiche che, pare, l'inchiostro indebolisca il sistema immunitario. Perché nessuno te l'aveva detto prima? Ricordati però che le scelte possono sempre essere cambiate.

Acquario

Il tuo cervello è ancora decisamente in panne, un po' come quello degli studenti che hanno partecipato al test d'ingresso a Medicina e dei quali pare sia passato meno del 15%. In compenso però tu, Acquario, sei pronto a metterti in gioco e soprattutto a far valere le tue altre qualità, prima di tutto l'intensità e la passione, che ti guideranno al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Ne sono certa!

Pesci

Non vi sentite proprio di dare torto a Trump in questi giorni, che è stato ripreso più e più volte appisolato in momenti cruciali della sua attività politica. Anche voi pesciolini vi sentite completamente stremati, un po' per Marte a sfavore e un po' per questa luna piena che non sembra proprio rendervi la vita facile. Oggi avreste bisogno di dedicarvi del tempo e magari anche delle coccole.