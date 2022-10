Ivan e Nicola, i due fratelli morti in due incidenti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro Ivan e Nicola Spanu sono morti a pochi giorni di distanza nelle medesime circostanze. Ivan Spanu, 47 anni, è deceduto dopo un incidente in moto. Suo fratello Nicola aveva perso il controllo dell’auto due settimane prima.

Ivan Spanu aveva 47 anni ed era originario di Cabras, in provincia di Oristano. Ha perso la vita nella giornata di domenica 16 ottobre in un terribile incidente in moto sulla strada provinciale 44, nei pressi del sito nuragico di Barumini, Sud Sardegna. L'uomo stava partecipando a un motoraduno in sella alla sua Kawasaki.

Spanu stava guidando la sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è uscito fuori strada, finendo la sua corsa contro il guard-rail. A nulla sono valsi i tentativi disperati dei soccorritori di rianimarlo. L'operaio è purtroppo deceduto sul colpo sotto gli occhi degli amici che stavano assistendo al raduno di motociclisti.

Lascia la moglie e un figlio, che ora sono al centro delle attenzioni della comunità di Cabras, profondamente sconvolta dalla tragica vicenda.

Il 47enne è deceduto due settimane dopo suo fratello, Nicola Spanu, anche lui coinvolto in un terribile incidente stradale. Il musicista di 38 anni si è schiantato contro un albero sulla strada per Torre Grande nella giornata di 2 ottobre. Le cause del sinistro stradale non sono ancora chiare: lo schianto è forse imputabile all'alta velocità o un momento di distrazione che è stato fatale per il giovane di Oristano.

Secondo quanto reso noto dagli organi di informazione locale, la vettura di Nicola Spanu si è ribaltata lungo la trada per Torre Grande e ha poi finito la sua corsa contro un albero.

L'intera comunità di Cabras si è stretta attorno ai familiari dei due fratelli morti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Il pensiero dei residenti va alla moglie e al figlio dell'operaio di 47 anni e ai parenti del giovane di 38 anni. Chi li conosceva ricorda il loro legame e l'affetto che li aveva sempre uniti. I due infatti erano soliti trascorrere molto tempo insieme e condividere le loro passioni.