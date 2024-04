Iran attacca Israele, sirene e esplosioni a Gerusalemme e altre città dopo il lancio di missili e droni I droni e missili lanciati da Iran hanno iniziato a sorvolare i cieli israeliani in piena notte. Molte le immagini di intercettazioni in cielo, esplosioni e sirene d’allarme in diverse città israeliane. L’Idf: “La difesa aerea è pienamente operativa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Esplosioni e sirene di allarme a Gerusalemme e altre città. Dopo il lancio di missili e droni dall'Iran verso Israele arrivano, in piena notte, video che mostrano quelli che sembrano esplosioni di missili in cielo, presumibilmente intercettati dagli strumenti di difesa israeliani. È stata Cnn a mostrare in diretta le prime immagini e poi diversi i video comparsi sui social che mostrano scene di quelle che appaiono esplosioni o intercettazioni di missili in cielo: "Si sentono esplosioni e sirene, mentre nei cieli di Gerusalemme avvengono le intercettazioni", si legge sul sito dell'emittente.

La situazione di allerta totale è confermata dalle forze di difesa Israeliane confermano infatti che l'Iran ha lanciato missili. Lo ha detto a Sky News il portavoce militare israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari: "Poco fa l'Iran ha lanciato missili dal suo territorio verso il territorio dello Stato di Israele […] La difesa aerea è pienamente operativa e sta intercettando le minacce ovunque sia necessario, anche in questo preciso momento. Numerosi nostri aerei sono in volo, pronti a contrastare qualsiasi minaccia".

Con il passare dei minuti è aumentato il numero di segnalazioni che testimoniano l'arrivo nei territori israeliani dei missili e droni lanciati poche ore prima da Israele. Proprio l'account ufficiale delle forze di difesa israeliane ha pubblicato un'immagine che mostra come in moltissime città israeliane oltre a Gerusalemme suonino le sirene in segno di pericolo.

I primi segnali degli attacchi sono stati avvertiti anche in territorio giordano. Il giornalista Joe Truzman ha pubblicato un video che mostra, proprio nei territori della Giordania, i segni di schegge di missile piovuti dal cielo, probabilmente effetto di un'intercettazione in cielo.

Come riportato da Ansa, numerose esplosioni sono state avvertite nei cieli di Beersheba, nel sud di Israele, dopo che le sirene dell'allarme aereo sono suonate in questa città e in altre località come Dimona e Nevatim.