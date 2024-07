video suggerito

Droni su Israele, 1 morto e 8 feriti a Tel Aviv dopo esplosione. Gli Houthi rivendicano l’attacco Gli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato ufficialmente l’attacco con droni avvenuto la scorsa notte su Tel Aviv, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 8. L’esercito israeliano: “Non l’abbiamo abbattuto, errore umano”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Notte di massima allerta a Tel Aviv dopo che un drone ha colpito il centro cittadino uccidendo un uomo e ferendo almeno 8 persone nei pressi dell'ambasciata americana, "filiale" di quella ufficiale di Gerusalemme . L'attacco, poche ore dopo, è stato rivendicato dagli Houthi, i ribelli dello Yemen sostenuti dall'Iran, che da mesi stanno attaccando le navi nel Mar Rosso.

In un video diffuso sui propri canali social, gli Houthi, nel confermare l'attacco a Tel Aviv, hanno anche assicurato che continueranno a prendere di mira Israele in segno di solidarietà con i palestinesi di Gaza. In una nota, il portavoce del gruppo filo-iraniano ha affermato che Tel Aviv resta un obiettivo primario "nel raggio delle nostre armi".

Già un report dell'emittente saudita Al Arabiya aveva citato fonti che affermavano che il gruppo Houthi aveva lanciato un missile balistico e quattro droni contro Israele durante la notte. Il missile e tre dei droni sarebbero stati abbattuti dalle forze statunitensi di stanza nella regione, mentre il quarto drone è riuscito a raggiungere Tel Aviv, dove è esploso in aria. Cosa che è stata poi confermata dai ribelli.

Non sono mancate le polemiche, soprattutto perché le sirene di allarme non sono scattate. L'aviazione israeliana, nonostante avesse identificato il drone su Tel Aviv, non lo ha ha intercettato "a causa di un errore umano", ha spiegato il portavoce militare che ha definito il fatto "un brutto evento che non dovrebbe accadere e di cui l'Aeronautica Militare si assume la piena responsabilità, in quanto difensore dei cieli del Paese. Il drone – ha proseguito – ha colpito direttamente un appartamento dopo essere entrato in città dal mare. L'origine del drone è ancora sotto indagine".

Inoltre, ha aggiunto il portavoce militare, "non ci sono informazioni che dimostrino che ci fosse l'intenzione di attaccare l'ambasciata americana a Tel Aviv. Siamo in una lunga guerra – ha spiegato l'Idf, citato dai media – e la difesa aerea non è ermetica. Oltre al fatto che abbiamo abbattuto con successo un bersaglio da est, stiamo indagando su questo incidente. Abbiamo visto le tracce dei droni che hanno cercato di ingannarci e hanno cambiato direzione durante il volo". Un funzionario del Dipartimento americano ha poi confermato che "non ci sono stati danni al palazzo sede dell'ambasciata e non abbiamo notizie di feriti tra il nostro personale".