Invita un conoscente 23enne a casa, lui tenta di violentarla: salvata dalle forze dell’ordine Una donna di 30 anni ha allertato le forze dell’ordine per un intervento urgente a Moncalieri. Un conoscente di 23 anni avrebbe tentato di violentarla dopo essere stato invitato a casa. Il giovane è stato arrestato poco dopo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una ragazza di circa 30 anni ha chiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine nella serata di venerdì 2o ottobre a Moncalieri per sfuggire a una violenza sessuale. Secondo quanto reso noto, la giovane avrebbe accolto in casa un ragazzo di 23 anni dopo aver trascorso con lui la serata in un locale della zona. Appena entrato in casa, a borgo Navile (Moncalieri), il giovane si sarebbe avvicinato alla 30enne nel tentativo di avere un rapporto sessuale con la ragazza.

Davanti ai rifiuti della giovane, il 23enne sarebbe però diventato sempre più insistente, fino al tentativo di violenza sessuale culminato nella fuga della ragazza nel bagno della sua abitazione. Dopo essersi chiusa in bagno con il cellulare, ha allertato le forze dell'ordine chiedendo un intervento urgente. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno fatto irruzione in casa e hanno trovato il 23enne in casa e la ragazza ancora chiusa in bagno. Il giovane è stato arrestato e non avrebbe opposto resistenza.

Davanti ai militari della compagnia cittadina, il ragazzo avrebbe detto di essere "stato vittima di un equivoco", ma sono comunque scattate le manette. L'aggressore è stato portato via dalle forze dell'ordine intervenute mentre la ragazza è uscita dal bagno ed è stata assistita dagli altri militari rimasti sul posto.

Leggi anche Parma, uomo spara alla moglie in casa poi tenta il suicidio

Stando a quanto reso noto, la 30enne avrebbe conosciuto il ragazzo qualche giorno prima e dopo aver trascorso la serata in compagnia, lo avrebbe invitato a casa per passare ancora un po' di tempo insieme. Quando la ragazza ha capito le intenzioni del 23enne, è fuggita in bagno e ha allertato le forze dell'ordine dopo essere riuscita a sottrarsi alla sua presa. Nonostante i tentativi del ragazzo di entrare con la forza nel bagno di casa e poi di indurre la vittima a uscire con giustificazioni e rassicurazioni di ogni tipo, la ragazza non ha aperto la porta della stanza fino all'arrivo dei militari.