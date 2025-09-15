Invita la città al compleanno del figlio autistico, oltre 100 persone alla festa: “Non mi aspettavo tanto amore”

Ha invitato tutta Padova alla festa del figlioletto autistico di 10 anni e l’invito è stato raccolto in breve tempo da moltissime famiglie che hanno portato i loro bambini alla festa organizzata al parco. Oltre 100 persone si sono presentate con i loro figli al compleanno organizzato da mamma Giulia.

Si sono presentate oltre 100 persone alla festa di compleanno del bimbo autistico di 10 anni residente a Padova: la madre aveva scritto un appello pubblico sui social per chiedere ai cittadini di presentarsi alla festa organizzata al parco. Genitori e bimbi hanno risposto all'invito con regali e dolci per il piccolo festeggiato. "Non mi aspettavo tanto amore in una festa così in grande, in genere al compleanno di mio figlio vengono due cuginette e qualche compagno di classe. Questa è la sua prima grande festa di compleanno" ha spiegato la mamma, Giulia, ancora incredula per l'amore e l'affetto ricevuto.

I bimbi hanno giocato tutti insieme, riempendo in poche ore il giardino dopo che l'invito aperto a tutti si è diffuso sui social e poi sui giornali. "Sono stati anni difficili questi per la socialità di mio figlio, tra lockdown e diffidenza delle mamme e dei papà che non sanno come far approcciare i loro figli al mio".

"Molti mi hanno chiesto se organizzerò la stessa festa l'anno prossimo e io non so cosa rispondere" ha sottolineato la mamma del festeggiato. "Dico di sì perché sarebbe più facile avere ancora tanti coetanei come oggi, ma dentro di me spero non ci sia bisogno del clamore dei media per dare una festa a mio figlio l'anno prossimo". Il piccolo compierà infatti 11 anni, età difficile perché segna l'ingresso alle scuole medie.

Questa volta la mamma del bambino aveva deciso di lanciare un invito pubblico per assicurare al figlioletto una presenza più importante alla sua festa di compleanno, altrimenti sempre vuota. "Invitavo tutta la classe alle feste, facevo quello che facevano le altre mamme – aveva raccontato la donna al Messaggero Veneto – ma quasi nessuno partecipava. Qualche anno fa alla festa di mio figlio si è presentato un solo bambino. Io vorrei renderlo felice e vederlo sorridere".