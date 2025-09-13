Mamma Giulia invita tutta Padova al compleanno del figlio: “È autistico e ha pochi amici”. L’appello sui social

Mamma Giulia e l’appello sui social per il figlio che compie 10 anni: “È autistico e ha pochi amici, venite tutti”. Al via a ondata di solidarietà.

Il figlio autistico ha pochi amici ma per fargli festeggiare al meglio i suoi 10 anni la mamma ha condiviso un appello su Facebook invitando alla sua festa tutta la città di Padova. "Domenica 14 settembre compio 10 anni e la mamma sta organizzando una merenda di compleanno per me nel mio parco preferito. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini, la mamma ha provato a chiedere anche ai bambini del parco ma non è sicuro che possano esserci. Vuoi venire al mio compleanno?", si legge nel messaggio condiviso da Giulia.

Da qui è partita immediatamente una grande ondata di solidarietà, che ha commosso Giulia: "È da due giorni che sto piangendo. Tantissime mamme e papà mi hanno scritto messaggi meravigliosi e mi hanno detto che sicuramente parteciperanno alla festa di mio figlio", ha detto al Messaggero Veneto.

La donna ha raccontato che sin dai tempi dell'asilo invitava alle feste del figlio tutta la classe ma quasi nessuno vi partecipava. E la situazione è andata peggiorando alle elementari. "Ricordo ancora quando alla festa di mio figlio si presentò solo un bambino, e il giorno seguente alla festina di un altro bambino della classe si presentarono tutti", ha aggiunto Giulia, che ha concluso: "Voglio renderlo felice, vederlo sorridere. E credo che grazie al cuore grande dei padovani questa volta tutto ciò sarà possibile".

Quest'anno potrebbe essere diverso. Tantissimi sono stati i commenti al post di Giulia: "Caro amore ti auguro una festa bellissima per il tuo compleanno perché te la meriti", si legge. E ancora: "Faccio il possibile per esserci con mio figlio…Col cuore e così ci conosciamo di persona".