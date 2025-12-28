Investita sulle strisce mentre andava a giocare a tombola con le amiche: 77enne morta a Pisa

Cenaia, frazione di Crespina Lorenzana, piange Sandra Fantozzi, 77 anni, travolta sulle strisce pedonali mentre durante la serata del 27 dicembre andava a giocare a tombola. I soccorsi sono stati vani; il conducente è sotto choc.

Cenaia piange la scomparsa di Alessandra Fantozzi, 77 anni, per tutti semplicemente Sandra. Sabato 27 dicembre, poco prima delle 21, l'anziana è stata travolta e uccisa da un’auto in via Vittorio Veneto, nel cuore della frazione di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, a pochi passi da casa, diretta a un appuntamento che le stava particolarmente a cuore: una serata di tombola con le amiche, tradizione che ogni anno scaldava il cuore dopo le festività natalizie. Quella sera, però, Sandra non avrebbe mai raggiunto il tavolo da gioco.

L’impatto è stato devastante. La donna è stata centrata da una Toyota, trascinata per alcuni metri lungo la carreggiata prima che l’auto si fermasse. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: le ambulanze della Misericordia di Cenaia e di Cascina con l’automedica a bordo hanno tentato ogni possibile manovra per salvarle la vita. Purtroppo, le ferite riportate erano troppo gravi e il cuore di Sandra aveva già smesso di battere al loro arrivo.

Il conducente, visibilmente sotto choc, è stato trovato dai carabinieri nelle immediate vicinanze. Ai militari avrebbe spiegato di non essersi accorto della presenza della pensionata sulla strada. Come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti necessari per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’impatto. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici: i carabinieri stanno ricostruendo la traiettoria del veicolo e la dinamica esatta del sinistro, valutando visibilità, velocità e fattori ambientali.

Sul luogo della tragedia si sono immediatamente recati i familiari. Il figlio di Sandra, poliziotto, vive nelle vicinanze e ha assistito alla scena, insieme ad altri parenti. La comunità si è stretta nel dolore, sconvolta da un evento che ha spezzato una vita conosciuta e stimata da tutti. La vittima, vedova Gasperini, era nota per il suo carattere affabile e per i rapporti affettuosi con vicini e amici.

Il sindaco di Crespina Lorenzana, David Bacci, informato dell’accaduto, si è recato sul posto. “La conoscevo bene – ha detto –. Per tutti noi era semplicemente Sandra. Una persona amatissima e conosciuta in paese, sempre pronta a partecipare alla vita comunitaria. È una perdita enorme per tutti noi.”