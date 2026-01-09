Investita mentre va a trovare il figlio ricoverato fuori regione, Anna uccisa a pochi metri dall’ospedale

La tragedia a Chieti dove la 69enne molisana Anna Colonna è stata investita a pochi metri dall’ospedale ed è deceduta 24 ore dopo il ricovero in Rianimazione.

Come ogni mamma farebbe a qualsiasi età, era partita dal Molise percorrendo oltre un centinaio di chilometri per raggiungere e stare il più possibile vicino al figlio ricoverato a Chieti, in Abruzzo, ma proprio mentre si recava in ospedale una vettura l’ha colpita in pieno a pochi metri dall’ingresso investendola e spezzando per sempre la sua vita. È la straziante storia di Anna Colonna, una donna di 69 anni deceduta nella serata di ieri, 8 gennaio, all’ospedale della città abruzzese 24 ore dopo il terribile investimento.

L'incidente risale alla serata di mercoledì scorso mentre la donna era a pochi metri dall'ospedale di Chieti dove si stava recando per andare a trovare il figlio e portargli conforto. La 69enne, originaria del Foggiano, era giunta in città da pochi giorni appositamente per stare vicino all’uomo. Partita da Rotello, paesino in provincia di Campobasso, aveva raggiunto Chieti dove aveva preso una stanza in un Bed and Breakfast per alcuni giorni.

Mercoledì sera era diretta proprio nella struttura sanitaria ma quel breve tragitto purtroppo si è rivelato fatale. La donna è stata travolta in pieno una vettura di passaggio mentre attraversava la strada ed è stata sbalzata sull’asfalto. Un impatto terribile che non le ha lasciato scampo. Soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza in pronto soccorso, la donna però era arrivata nella struttura sanitaria già in condizioni disperate.

I medici erano riusciti a rianimarla ricoverandola poi nel reparto di rianimazione ma la donna è andata in coma e 24 ore dopo la 69enne è deceduta senza mai più riprendersi. Sul tragico incidente stradale indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire i fatti. L’uomo al volante della vettura, un 46enne, è indagato per omicidio stradale mentre la vettura è sotto sequestro per ulteriori accertamenti.