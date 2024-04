Investita e in rianimazione per oltre un mese, Sara corona il suo sogno e si laurea dopo il coma

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Investita in strada da un furgone e finita in coma per oltre due settimane, dopo una lunga riabilitazione, ora la 23enne marchigiana Sara Piancatelli ha coronato il suo sogno e si è laureata in lingue. La giovane di Tolentino, in provincia di Macerata, fu investita mentre faceva jogging in strada cinque anni fa. Fu l’inizio di un calvario durato anni tra ricoveri, visite mediche e riabilitazione che però non hanno impedito alla ragazza di raggiungere il primo traguardo della sua carriera universitaria.

A raccontare la storia di Sara è il Corriere Adriatico, rivelando che la giovane maceratese, dopo aver vinto la battaglia contro la morte, è diventata dottoressa in lingue conseguendo la laurea triennale in Lingue e culture straniere occidentali e orientali, all’università di Macerata.

Un momento che probabilmente ricorderà per tutta la vita al pari di quell’incidente che ha stravolto la sua vita nel pieno della giovinezza, quando aveva solo 19 anni. Un investimento che poteva rivelarsi mortale e che Sara però ha superato completamente anche se dopo una dura battaglia, sempre affiancata dai familiari.

La giovane ha lottato tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale Torrette di Ancona dove fu trasportata in eliambulanza e ricoverata in coma per oltre quindici giorni. Anche dopo il risveglio ha dovuto affrontare altri quaranta giorni in terapia intensiva, seguiti poi da lunghi mesi di riabilitazione fisica e cognitiva e ulteriori mesi di terapie a casa per ristabilirsi completamente.

Un impegno gravoso ma facilitato dalla presenza dei suoi cari e che le hanno permesso di ristabilirsi completamente e intraprendere il percorso di studi desiderato. Dopo la tesi intitolata “Lo stereotipo di genere nei manuali di lingua: un’analisi comparata", la 23enne ora ha intenzione di proseguire gli studi con la laurea magistrale per arrivare a diventare docente di lingue.