Investita dalle fiamme mentre accende la stufa, anziana sola muore nel bolognese Una donna di 88 anni è morta venerdì sera nella sua casa di Camugnano, in provincia di Bologna, dopo essere stata investita da una fiammata proveniente dalla stufa a legna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un drammatico incidente domestico è avvenuto a Camugnano, in provincia di Bologna, dove nella serata di venerdì una donna è morta dopo essere stata investita dalla fiamma della stufa a legna della cucina.

L'anziana aveva 88 anni e la dinamica della tragedia è apparsa subito chiara ai carabinieri della stazione locale intervenuti sul posto. La donna, che viveva da sola, stava caricando della legna all'interno della stufa quando il fuoco ha raggiunto i suoi vestiti e si è propagato rapidamente su tutto il corpo, causandole delle gravi ustioni che poi l'hanno portata alla morte. Gli investigatori hanno escluso l'ipotesi di reato e un eventuale guasto all'apparecchio, e l'incendio non ha coinvolto l'arredamento o l'edificio. La vampata, dunque, ha investito solo la sfortunata anziana, che non ha potuto fare niente per proteggersi.

A trovare il corpo della donna è stato il figlio che, intorno alle 22, ha raggiunto l'abitazione in via Provinciale per fare visita alla madre. Di fianco al cadavere della mamma lo sportello della stufa era aperto e c'erano ancora delle braci accese all'interno. Inutile la chiamata al 118 e ai Vigili del fuoco. Dopo gli accertamenti del caso, la salma della donna è stata restituita ai famigliari.