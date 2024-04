video suggerito

Investita da un suv mentre fa jogging ad Andria: Marilena Brudaglio muore a 47 anni Una donna di 46 anni è morta dopo essere stata investita da un suv mentre faceva jogging alla periferia di Andria. La vittima si chiamava Marilena Brudaglio e nel tragico incidente ha riportato un profondo trauma cranico che non le ha lasciato scampo. La donna era un’appassionata di atletica, molto conosciuta nell’ambito podistico pugliese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, la 46enne Marilena Brudaglio

Una donna di 47 anni è morta dopo essere stata investita da un suv mentre faceva jogging nella mattinata di oggi, lunedì 8 aprile, alla periferia di Andria. La vittima si chiamava Marilena Brudaglio e nel tragico incidente ha riportato un profondo trauma cranico che non le ha lasciato scampo.

Subito dopo il grave incidente, la donna è stata soccorsa dal personale del 118, ma è purtroppo deceduta all'ospedale Bonomo di Andria, dove era stata trasportata d'urgenza.

Il conducente del suv, un 76enne di Andria, che ha allertato immediatamente i soccorsi dopo aver travolto la donna e ha atteso l'arrivo del personale sanitario, dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Nelle prossime ore sono anche attesi i risultati di alcol e droga test a cui è stato sottoposto.

Leggi anche Investito da un furgone mentre va a prendere il bus per andare a scuola, muore a 17 anni a Perugia

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il fuoristrada guidato dal 76enne stava viaggiando in direzione della città quando ha investito la 47enne. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e la posizione del conducente del Suv.

Chi era la 47enne Marilena Brudaglio

Marilena Brudaglio era un'appassionata di atletica, molto conosciuta nell'ambito podistico pugliese, come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Tesserata da due anni con la società Pedone Riccardi Bisceglie, domenica 7 aprile aveva gareggiato nella seconda tappa del Corripuglia di Canosa arrivando al terzo posto.

La società biscegliese l'ha ricordata con un post sui social: "Non avremmo mai voluto scrivere e comunicare questa bruttissima notizia. Ci stringiamo attorno alla famiglia per il grandissimo dolore. Che tu possa riposare in pace”. Lascia un marito e tre figlie.

Anche la sindaca Giovanna Bruno ha commentato l'accaduto, definendolo una "tragedia assurda". "Morire così, rincorrendo la tua più grande passione, mentre la tua famiglia è in cammino, in evoluzione, in crescita. Morire così, su una strada", ha scritto in un post pubblicato su Facebook la prima cittadina di Andria.

"Un abbraccio di silenziosa vicinanza al marito e alle figlie di Marilena – si conclude il post di Bruno- e a tutti coloro a cui questa giornata ha sconvolto la vita".