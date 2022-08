Investita da un furgone mentre va a lavoro: Elena muore dopo due giorni di agonia, aveva 35 anni Elena Massi è stata travolta nei pressi del bar dove lavorava a Campi Bisenzio: ancora da chiarire la dinamica, tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo.

Non ce l'ha fatta Elena Massi, la 35enne investita da un furgoncino martedì mattina, 9 agosto, in viale Allende, a Campi Bisenzio, vicino Firenze, nei pressi del bar della stazione di servizio dove lavorava. Sono ancora aperte le indagini per chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente.

La dinamica è ancora da chiarire, ma sembra che, come tutte le mattine, Elena si stesse recando a piedi alla stazione di servizio Esso della famiglia Petri dove era impiegata come barista. Si trovava lungo viale Allende, nei pressi della rotonda proprio davanti all’Hotel 500, quando è stata travolta. Le condizioni sono apparse subito gravissime e fin dal primo momento i medici avevano dato pochissime speranze. Elena Massi era molto conosciuta a Campi, impegnata nella parrocchia Pieve di Santo Stefano, e a Firenze dove era segretaria zonale per l'Anspi Toscana.

Decine i messaggi di cordoglio degli amici, increduli per l'accaduto.

"Ciao Elena, ti ricorderò sempre con il sorriso sulle labbra, perché tu avevi sempre un sorriso per tutti", "Ciao Elena Massi ti porterò sempre nel mio cuore".

E ancora: "Cara Elena conservo il tuo ricordo di giovane donna, che ha combattuto tanto per riprendere in mano la propria vita. Lasci una famiglia distrutta dal dolore e tantissimi ragazzi/e, che ti hanno preso ad esempio, seguito, voluto bene. E tu quell'amore lo sentivi. Una vita finita presto, troppo presto ma, che ci ha dato tanto. Io non ti dimenticherò, la mia famiglia non si dimenticherà di te. Riposa in pace e veglia su di noi": questi alcuni dei commoventi ricordi sui social per la giovane donna morta prematuramente.

"Tutta la comunità parrocchiale si stringe intorno a don Davide Massi e alla sua famiglia per la prematura scomparsa della cugina Elena Massi. Sarà ricordata nella Santa Messa dell’Assunta (15 agosto) alle ore 11, affidando la sua anima alle mani materne di Maria santissima. A tutti coloro che vivono questo grave lutto, le nostre condoglianze e la nostra preghiera", scrive la Parrocchia del Sacro Cuore in Firenze, che ricorderà la giovane nella messa dell’Assunta del 15 agosto alle 11.