Investe 15enne sulle strisce, poi fugge: la ragazza trasportata in ospedale Una 15enne è stata investita a Caltanissetta mentre attraversava sulle strisce nella mattinata di lunedì 3 marzo. La ragazza è stata travolta da un motociclista che si è dato alla fuga. Il giovane, minorenne anche lui, è stato identificato poche ore dopo e denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Una ragazza di 15 anni è stata investita a Caltanissetta mentre attraversava sulle strisce pedonali nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo. La giovane si stava recando a scuola quando è stata travolta da un motociclista.

L'incidente è accaduto intorno alle 8 in via Rosso di San Secondo, non lontano dalla scuola che frequenta la minore. Il giovane, a bordo di una moto da cross, come riportano i quotidiani locali, non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito subito dopo l'incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla 15enne, poi l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo (emergenza con rapido accesso alle cure). La ragazza ha riportato un trauma alla gamba.

Per gestire la viabilità sono arrivati sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia. Intanto, i Carabinieri hanno subito avviato le indagini per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il pirata della strada che, dopo aver travolto la studentessa 15enne, si è rapidamente allontanato a bordo del motociclo.

Nel giro di poche ore, tuttavia, è stato identificato. Si tratterebbe, a quanto si apprende, di un minorenne. I militari dell'Arma sono riusciti a rintracciarlo analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona dove la ragazza è stata investita.

Adesso il minore, la cui famiglia ha nominato come difensore l’avvocato Sergio Iacona, è stato ascoltato dai Carabinieri che lo hanno denunciato per lesioni colpose e omissione di soccorso.