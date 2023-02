Invade corsia per evitare la carcassa di una volpe, Marco muore in uno scontro frontale L’incidente tra una Lancia Ypsilon e un Doblò, in una zona buia della a strada provinciale che da Carbonia porta a Villamassargia, quasi al confine con Iglesias. La vittima è il 38enne Marco Gessa.

Per evitare la carcassa di una volpe che si trovava sulla carreggiata che stava percorrendo, ha perso il controllo della sua auto invadendo la corsia opposta e andando a scontrarsi contro un'auto che in quel momento transitava nella direzione di marcia contraria.

Un incidente stradale quello avvenuto, tra una Lancia Ypsilon e un Doblò, sulla strada provinciale che da Carbonia porta a Villamassargia che non ha dato scampo a Marco Gessa, trentottenne di Domusnovas, nel Sud Sardegna. La persona ferita è una donna, 32 anni, di Iglesias. È finita in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del trentottenne. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate, purtroppo, fatali.

In quel tratto della strada, in località Tani, purtroppo già teatro di altri incidenti gravi in passato, quando non c'è il sole bisogna fare affidamento unicamente sui fari delle auto: l’area è molto buia infatti e questa potrebbe essere la causa dell’incidente.

Sul posto sono accorsi il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere del Doblò. I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia.

E sempre ieri in Sud Sardegna, sulla strada Statale 197 all’altezza del km 32 in territorio di Villamar, c'è stato un altro sinistro tra due macchine due coinvolte sempre in un frontale. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, hanno estratto vive, ma in gravi condizioni, 4 persone dai veicoli coinvolti. Le auto coinvolte sono una C3 con a bordo due donne – la conducente 50enne è in pericolo di vita e un a 31enne – e un uomo di 38 anni, e una Opel Corsa con solo il conducente, un 28enne trasportato a San Gavino con un politrauma.