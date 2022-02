Intrappolato nell’auto dopo il terribile schianto a Rovigo, Gabriele muore a 27 anni Sconforto, incredulità e dolore tra la comunità di Lendinara dove Gabriele Dalla Villa era conosciuto come figlio maggiore dell’assessore Francesca Zeggio.

A cura di Antonio Palma

Un morto e due feriti, è questo il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo le strade venete, in provincia di Rovigo. A perdere la vita un giovane di 27 anni, Gabriele Dalla Villa, morto al volante della sua auto dove è rimasto intrappolato dopo lo schianto fatale. Il terribile incidente stradale si è consumato nella serata di ieri, mercoledì, sulla strada regionale al confine fra Badia Polesine e Lendinara. Secondo quanto ricostruito finora, erano circa le 23 e, per motivi ancora tutti da accertare, la vettura del giovane, una Alfa 145, avrebbe tamponato violentemente un’altra auto avviando una carambola mortale che ha portato l‘auto a uscire di strada e a impattare infine contro il guardrail dove ha terminato la sua corsa.

Per il ventisettenne inutili i successivi soccorsi da parte dei vigli del fuoco e dei sanitari del suem 118. Nell’impatto il ragazzo è rimasto bloccato tra le lamiere contorte della vettura e i pompieri hanno dovuto lavorare a ungo per liberarlo ma quando lo hanno affidato ai sanitari era ormai troppo tardi. Probabilmente Gabriele Dalla Villa è morto sul colpo a seguito dell’impatto. Nell’incidente coinvolte altre due persone rimaste ferite e trasportate immediatamente in ospedale dove rimangono ricoverate ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovigo, che si sono occuparti dei rilievi e di chiudere al traffico la strada durante le operazioni di soccorso che andate avanti per tre ore.

Alla notizia del morte del giovane sconforto, incredulità e dolore tra la comunità di Lendinara dove Gabriele Dalla Villa viveva con mamma e sorella ed era molto conosciuto. Il 27enne infatti è figlio maggiore dell'assessore del Comune di Lendinara Francesca Zeggio, figura nota per il suo impegno a favore della comunità.