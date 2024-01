Interviene per sedare una lite in piazza la notte di Capodanno: accoltellato un turista a Firenze Un turista di 28 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, dopo essere stato accoltellato all’addome la notte di San Silvestro nel capoluogo toscano. Il giovane era in piazza della Signoria insieme alla moglie e stava partecipando ai festeggiamenti per l’anno nuovo. I carabinieri indagano sulla dinamica del fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un turista di 28 anni è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze dopo essere stato ferito con un coltello all'addome la notte di Capodanno in piazza della Signoria, dove si trovava insieme alla moglie e a migliaia di altre persone.

Secondo quanto sarebbe stato riferito ai carabinieri dalla donna, il 28enne, di nazionalità marocchina, sarebbe intervenuto per dividere due persone, a lui sconosciute, che stavano litigando fra loro durante i festeggiamenti per il nuovo anno, e sarebbe stato colpito dalla coltellata nella concitazione del momento.

Il ricovero in ospedale la notte dopo il ferimento

Da quanto emerso, il 28enne, dopo essere stato ferito non avrebbe tuttavia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine né si sarebbe recato subito in ospedale. Solo durante la notte di lunedì 1 gennaio, accusando forti malori, è arrivato in ospedale, in codice rosso. Qui è stato operato d'urgenza, attualmente sarebbe in condizioni stabili e non in pericolo di vita.

A causa del tipo di ferita sono state però allertate le forze dell'ordine, con il successivo intervento dei militari dell'Arma a Santa Maria Nuova. I carabinieri della compagnia di Firenze stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e risalire agli autori del ferimento.

Al momento i carabinieri avrebbero accertato appunto soltanto che l'uomo, durante i festeggiamenti in piazza della Signoria la notte di San Silvestro, sarebbe intervenuto per dividere i due sconosciuti che stavano litigano, venendo colpito con un'arma bianca. Per scoprire l'identità del o degli aggressori gli investigatori sono entrati in possesso delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate in strada e le stanno analizzando alla ricerca di indizi utili.