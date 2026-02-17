Insegue la ex con il coltello e la riprende con la dashcam dell’auto: lei chiama i Carabinieri e lo fa arrestare

A Cagliari un 49enne ha inseguito l’ex moglie in auto con un coltello, e la dashcam ha ripreso tutto. Aveva già precedenti per atti persecutori.

Insegue la ex moglie in auto, con sé ha un coltello, e mentre la pedina, la dashcam del veicolo riprende tutto. È successo a Cagliari, dove una donna originaria di Senorbì ha contattato i Carabinieri per denunciare l'episodio e chiedere aiuto immediato.

La donna, in un forte stato di ansia, ha raccontato che l'ex marito, un autotrasportatore di 49 anni di Ortacesus, la stava inseguendo in auto. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri di Dolianova quindi è rimasto in contatto telefonico con la vittima, suggerendole di dirigersi verso Donori e coordinando l'arrivo della pattuglia impegnata nei controlli sul territorio.

Grazie a quest'azione congiunta, i militari hanno intercettato e bloccato il 49enne nella zona industriale del paese mentre si trovava a bordo dell'auto. Durante la perquisizione del veicolo sono emersi dettagli inquietanti: a bordo c'era un coltello a serramanico lungo complessivamente 11 centimetri e anche una dashcam che, secondo quanto accertato dai Carabinieri, era stata utilizzata dall'uomo per riprendere il pedinamento.

Il 49enne non è nuovo a simili azioni nei confronti della ex moglie. Era noto alle Forza dell'ordine perché nel 2024 era stato denunciato per atti persecutori e per questo era stato sottoposto all'obbligo di firma. Una misura che però non avrebbe fermato nuovi comportamenti vessatori. Perciò, in conseguenza di questo nuovo episodio, l'autotrasportatore è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.