Inghilterra, ratti come gatti nelle case: “Più forti e furbi, abbassate la tavoletta del wc o escono” In Inghilterra si sta verificando un’invasione di ratti grandi come gatti. Salgono dalle tubature della rete fognaria ed entrano in casa dallo scarico del wc. Le istituzioni si raccomandano: “Tenete sempre chiusa la tavoletta del water e tirate l’acqua prima di usarlo”. In Irlanda veleno per topi cosparso in tutta la rete fognaria.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Topi giganti hanno invaso le città inglesi. Grandi come gatti sono entrati nelle case direttamente dal tubo di scarico del wc. Il consiglio comunale di Norwich ha raccomandato: “Tenete sempre chiusa la tavoletta del water e fate scorrere l’acqua prima di usarlo”.

Una donna seduta sulla tavoletta del water, d’improvviso ha sentito dei rumori. Lo sguardo in basso e la scoperta agghiacciante: un topo dalle dimensioni di un gattone, si è mosso sotto di lei. È solo uno dei tanti episodi spiacevoli e anti-igienici che si sono verificati in Inghilterra e in Irlanda negli ultimi mesi. Che le città britanniche siano sempre state frequentate dai topolini, non è una novità. Che adesso i roditori siano diventati bestioline grosse e pericolose, sì. Soprattutto se poi non si è trattato di casi sporadici, ma la presenza degli animali si è registrata in ogni quartiere in cui ci siano state case con le finestre vicine ad alberi ad alto fusto, grazie ai quali gli animali si arrampicano. Dove ciò non sia stato possibile, i topi sono entrati in bagno dai tubi di scarico, affacciandosi beatamente lì dove ci sediamo a “meditare”.

A Norwich, a circa 150 chilometri da Londra, si è verificata letteralmente un’invasione di pantegane, complice anche il fatto che la città sorga su un fiume e, si sa, ai topi piace l’acqua. Il consiglio comunale ha emanato una raccomandazione a tutti i suoi cittadini: “ Tenete il coperchio del water verso il basso e tirate la catena prima di usarlo”. La repressione di questi roditori è aumentata – secondo l’Associazione per la gestione della salute pubblica del Regno Unito – almeno del 50 per cento nei mesi della pandemia da Covid. La spiegazione sta nel fatto che la gente è rimasta più tempo in casa e durante il lockdown, ha introdotto, rispetto al solito, molti più generi alimentari, di cui gli animali vanno ghiotti. Gli esperti, infatti si sono raccomandati di fare molta attenzione ai rifiuti e sigillare per bene i sacchetti dell’immondizia. In Irlanda la situazione è degenerata dopo un episodio davvero increscioso. Un uomo anziano, seduto sulla tavoletta del wc, nella sua casa di Cork, è stato morso sul sedere da un ratto gigante. A seguito di questa circostanza, è arrivata la decisione di gettare veleno per topi in tutta la rete fognaria della città.