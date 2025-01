video suggerito

Ingannano 5mila risparmiatori a investire nell’oro: come funziona la truffa della Global Group da 60 milioni di euro Nel mirino della Guardia di Finanza è finita la truffa della Global Group Consulting con sede a Parigi: convincevano le vittime a investire nell’oro promettendo un rendimento da sogno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Convincevano le vittime a investire nell'oro promettendo un rendimento da sogno. Così agiva un'associazione a delinquere scoperta da un'operazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Milano. I finanzieri hanno eseguito cinque arresti, di cui uno in carcere e quattro ai domiciliari. Oltre ad aver sequestrato 23 milioni di euro e fatto 30 perquisizioni in tutta Italia. Ora gli indagati dovranno difendersi dall'accusa di associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria e truffa.

I membri dell'associazione criminale cercavano possibili clienti per tutto il territorio nazionale. A loro sottoponevano un modello economico di vendita truffaldino, mascherato da un sofisticato sistema societario. La loro "attività", la Global Group Consulting con sede a Parigi, funzionava dal 2019 e ora valeva 60 milioni di euro: di questa solo il 15 per cento era destinata per l'acquisto effettivo del metallo prezioso. Ma nel dettaglio come agivano gli arrestati?

Secondo le indagini, i due indagati senza "autorizzazioni" hanno "promosso l'acquisto di oro da investimento" da una società a loro riconducibile "e il contestuale deposito del metallo prezioso presso un'altra delle società coinvolte, in cambio di un tasso di remunerazione fisso del 4 per cento mensile (48 per cento annuo), derivante da presunti investimenti nel settore farmaceutico, in realtà mai effettuati". E ancora: "L'organizzazione di esclusivi eventi promozionali" ha "facilitato la creazione di un network relazionale e consolidato la credibilità e la fiducia verso i consulenti".

Leggi anche Quanto guadagnano i figli di Berlusconi dalle società lasciate in eredità e quanto vale il loro patrimonio

A credere alla proposta della Global Group Consulting sarebbero cadute circa 5mila persone. L'indagine è scattata dopo una prima denuncia presentata nell'aprile del 2024 da madre e figlia, residenti nel Milanese. Le due erano state avvicinate dai membri Global Group Consulting mentre erano in vacanza in Alto Adige: i "consulenti" avevano proposto di investire i propri risparmi con loro, acquistando oro. Madre e figlia si erano fatte convincere a investire inizialmente 5mila euro. Da un'app, avevano spiegato i consulenti, potevano controllare se i soldi investiti stavano crescendo oppure no. Ma queste applicazione non ha mai funzionato. Quando i risparmiatori capivano quello che stava accadendo chiedevano indietro i soldi al loro consulente, senza mai riottenerli però.