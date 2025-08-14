Attualità
video suggerito
video suggerito

Influencer di 22 anni guadagna 300mila euro con video sui social: finisce nei guai, non ha pagato le tasse

Una giovane influencer di 22 anni aveva guadagnato 300mila euro in tre anni: faceva video sui social per due multinazionali cinesi di abbigliamento. La Guardia di Finanza ha scoperto tutto e ora quindi dovrà mettersi in regola con l’Agenzia delle Entrate.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
62 CONDIVISIONI
Immagine

Una giovane influencer di 22 anni era riuscita con i suoi video a guadagnare 300mila euro in tre anni. Una cifra su cui però non aveva mai pagato le tasse, ora la Guardia di Finanza ha scoperto tutto e ora quindi dovrà mettersi in regola con l'Agenzia delle Entrate.

Stando a quanto emerso dalle indagini, la giovane influencer di Cattolica, in provincia di Rimini, avrebbe fatto affari d'oro facendo video per due multinazionali cinesi di abbigliamento e prodotti per la casa per spingere gli acquisti online. Un affare che le è valso 300mila euro: usava i suoi canali di Instagram e YouTube oltre a TikTok, arrivando anche a raggiungere milioni di visualizzazioni. I soldi li riceveva attraverso accrediti bancari o vari prodotti. Come spiegato a Fanpage.it, la Guarda di Finanza sta facendo ulteriori indagini sul rapporto con le aziende: lei lavorava con partita Iva. Si tratta di un'indagine amministrativa, non penale.

Da ulteriori accertamenti delle Fiamme Gialle della Tenenza di Cattolica avevano fatto verifiche fiscali e hanno scoperto tutto: hanno incrociato i dati provenienti dai conti correnti bancari, dalle banche dati e dalle cosiddette "fonti aperte", ossia siti e social media, disponibili in rete. Così è stato accertato che nei soldi guadagnati nel periodo tra il 2021 e il 204 non aveva pagato le tasse. Quindi è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate e ora dovrà mettersi in regola.

Leggi anche
Bimba in sedia a rotelle cade in mare a Riccione: carabiniere riesce a liberarla e portarla in superficie

Il colonnello Alessandro Coscarelli, comandante del comando provinciale di Rimini: "Il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore dell'economia digitale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario". E spiega: "La rapidità delle transazioni online e l'assenza di confini fisici rendono indispensabile un controllo costante e altamente specializzato. La Guardia di Finanza, attraverso operazioni come questa, conferma il proprio ruolo di presidio della legalità economico-finanziaria, con l'obiettivo di assicurare una più equa distribuzione del carico fiscale e tutelare i contribuenti onesti".

Attualità
62 CONDIVISIONI
Immagine
Naufragio a
Lampedusa
Continuano le ricerche dei dispersi, 23 le bare nella camera mortuaria di Cala Pisana
Vicedirettrice dell'Hotspot di Lampedusa: "Sopravvissuti al naufragio stanno bene, non sappiamo il numero dei dispersi"
Lampedusa, barca di migranti si ribalta: tra le vittime anche una neonata, si indaga per naufragio colposo
Per Piantedosi, Meloni e Salvini il naufragio di Lampedusa non cambia nulla: no a maggiori soccorsi
Naufragio di un barchino di migranti al largo di Lampedusa: Guardia costiera in cerca dei dispersi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views