Una bambina di quattro anni è morta dopo che la sua gola è stata tagliata da un aquilone rivestito in vetro mentre era in sella ad una moto con suo padre. L'incidente è avvenuto sabato a New Delhi, in India.

Si tratterebbe del secondo caso di decesso analogo in una settimana, secondo i resoconti dei media locali. Sebbene l'aquilonismo sia uno sport popolare in India, negli ultimi anni è diventato sempre più pericoloso, con le persone che modificano le corde degli aquiloni con metallo o vetro. Il numero di feriti e morti è aumentato vertiginosamente negli ultimi tempi. Un episodio molto simile è avvenuto lo scorso 15 agosto, quando un ingegnere di 28 anni è morto dopo che la sua gola è stata tagliata da una corda di aquilone mentre era in sella alla sua moto, sempre a New Delhi, secondo quanto riferito dai media. E sempre secondo quanto riferito dai giornali locali, un bambino di tre anni è rimasto fulminato dopo che la sua corda di aquilone – forse, bagnata e ricoperta di metallo – è entrata in contatto con un filo elettrico in città. E ancora, il mese scorso, un bambino di tre anni è morto dopo che la corda è rimasta impigliata attorno al collo di suo zio nel sud di Delhi, mentre la coppia stava guidando una motocicletta che si è poi schiantata e finita oltre un cavalcavia, secondo la televisione News18.

Anche i gruppi per i diritti degli animali sono intervenuti sulla questione, chiedendo un'azione più dura da parte della polizia e delle autorità statali, dopo che un certo numero di uccelli sono stati mutilati o uccisi dalle corde. A seguito del crescente numero di decessi, il governo ha recentemente emesso un divieto immediato per la produzione, la vendita e lo stoccaggio di corde modificate. In base alla legge, chiunque venga sorprese coi fili “illegali” rischia una pena detentiva fino a cinque anni e una multa di 100.000 rupie (1,300 euro circa).