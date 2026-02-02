Incontra due rivali al luna park nel Tarantino e li accoltella: dopo ore il papà accompagna 16enne a costituirsi

Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato un rivale coetaneo e un 20enne durante la festa patronale di di San Ciro a Grottaglie (Taranto). Il giovane si è poi costituito ore dopo l’accoltellamento accompagnato dal papà.

immagine di repertorio

Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato per aver accoltellato un giovane di 20 anni e un coetaneo durante i festeggiamenti di San Ciro a Grottaglie (Taranto). L'aggressione sarebbe avvenuta al luna park, una delle aree più frequentate per la festa patronale, nella serata di sabato. Tra i tre ragazzi sarebbe nata una lite per motivi banali e in poco tempo la discussione è degenerata rapidamente in una violenta zuffa.

Il minore avrebbe estratto un coltello per colpire il 20enne e il 16enne intervenuto per evitare il peggio. Dopo l'accoltellamento, il ragazzo si è dato alla fuga, costituendosi alcune ore dopo il fatto al commissariato di Polizia, accompagnato dal papà e da un avvocato. Gli investigatori erano in quel momento già sulle sue tracce dopo aver iniziato le indagini del caso.

I due ragazzi colpiti sono stati soccorsi dal 118 e non sono fortunatamente in pericolo di vita. Il 20enne, colpito per primo, ha riportato una lesione a un polmone mentre il 16enne ha subito ferite più lievi. Entrambi sono stati ricoverati per essere sottoposti alle cure dei medici fino a completa guarigione.

Leggi anche Si fanno trainare dalla Jeep con lo slittino sulla neve, due 16enni si schiantano contro un albero e muiono

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dalla Procura per i minorenni. La dinamica dei fatti è stata ricostruita anche grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza, che avevano permesso agli investigatori di mettersi sulle tracce del 16enne responsabile dell'aggressione prima che si presentasse dalle forze dell'ordine accompagnato dal papà.

Gli agenti avevano cercato il ragazzo nella sua abitazione e nei luoghi che solitamente frequentava, senza alcun esito, fino a quando il 16enne non si è presentato spontaneamente in commissariato. Il movente sarebbe legato a vecchi screzi e litigi avvenuti tra i tre ragazzi.